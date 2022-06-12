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Benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin ve mazota yeni zam geldi mi? İşte güncel benzin, mazot ve akaryakıt fiyatları

12.06.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatlarına gelen son zamların ardından güncel benzin ve motorin fiyatları merak ediliyor. Vatandaşlar benzin ve mazot fiyatlarına yeni bir zam gelip gelmediğini araştırmaya koyuldu. Peki benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin ve mazota yeni zam geldi mi? İşte 12 Haziran güncel benzin, mazot ve akaryakıt fiyatları...

Benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin ve mazota yeni zam geldi mi? İşte güncel benzin, mazot ve akaryakıt fiyatları

Son günlerde brent petrol fiyatlarında yaşanan artış ve döviz kurundaki yükseliş akaryakıt zam konusunu yeniden gündeme getirdi. Mayıs ayında yapılan zam sonrası Haziran ayının başında da benzine önce 1 lira 22 kuruş ve motorine 1 lira 49 kuruş zam gelmişti. 8 Haziran'da ise motorine tekrardan zam uygulanmış ve motorin fiyatları 1 lira 95 kuruş artış yaşamıştı. Peki benzin ve motorine yeni zam geldi mi?

BENZİN FİYATLARINA YENİ ZAM GELDİ Mİ?

Benzin ve motorin fiyatlarına yeni bir zam olup olmadığı sorgulanıyor. 11 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gelen son benzin zam sonrası benzin fiyatları 30 liraya yaklaştı. Alınan karara göre 11 Haziran gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2,18 lira, LPG'ye 54 kuruş zam uygulandı. Böylelikle benzinin litre fiyatı 28 TL'yi geçmiş oldu.

Haziran ayından önceki son zam 27 Mayıs tarihinde yapılmıştı. 27 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,45 lira, motorinin litre fiyatına 1,38 lira zam yapılmıştı.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

11 Haziran günü yapılan son zam sonrası benzin fiyatları İstanbul’da 28,45 TL’ye, Ankara’da 28,56 TL’ye ve İzmir’de 28,55 TL’ye yükseldi.

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Motorinin litre fiyatında da son zam sonrası artış yaşandı. Motorin, İstanbul'da 27,91 TL’ye, Ankara’da 28 TL’ye, İzmir’de 28 TL’ye yükselmişti.

MOTORİNE YENİ ZAM GELECEK Mİ?

Ayrıca piyasalardaki hareketlilik ve petrol fiyatlarında düşüş olmaması halinde 13 Haziran Pazartesi gecesi motorine yeniden zam gelebilir.

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 28.45 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 28.44 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27.91 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27.89 TL

Güncel LPG fiyatları ise şöyle:

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 12.13 TL

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