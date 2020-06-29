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Benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin ve motorin fiyatları düştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.06.2020 17:06 | Son Güncelleme

Motorin ve benzin fiyatları düşüyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzin ve motorin fiyatları konusunda detayları paylaştı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları 17 kuruş, benzin fiyatları ise 12 kuruş düşecek. Peki motorin ve benzin fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar...

Benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin ve motorin fiyatları düştü

Motorin ve benzin fiyatları konusunda sevindiren haber Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) geldi. EPGİS, motorin ve benzin fiyatlarının düşeceğini açıkladı. İndirimin ardından belirlenen yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Motorin fiyatları ne kadar?

Motorin fiyatları bu gece yarısından itibaren 17 kuruş düşecek. Buna göre; Ankara'da ortalama 5,94 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,77 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,89 liradan 5,72 liraya, İzmir'de 5,98 liradan 5,81 liraya inecek.

Benzin fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatları ise 12 kuruş düşecek. Bu indirimin ardından Ankara'da ortalama 6,35 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,23 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,29 liradan 6,17 liraya, İzmir'de 6,35 liradan 6,23 liraya inecek.

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