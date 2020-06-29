Benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin ve motorin fiyatları düştü

Motorin ve benzin fiyatları konusunda sevindiren haber Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) geldi. EPGİS, motorin ve benzin fiyatlarının düşeceğini açıkladı. İndirimin ardından belirlenen yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Motorin fiyatları ne kadar?

Motorin fiyatları bu gece yarısından itibaren 17 kuruş düşecek. Buna göre; Ankara'da ortalama 5,94 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,77 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,89 liradan 5,72 liraya, İzmir'de 5,98 liradan 5,81 liraya inecek.

Benzin fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatları ise 12 kuruş düşecek. Bu indirimin ardından Ankara'da ortalama 6,35 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,23 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,29 liradan 6,17 liraya, İzmir'de 6,35 liradan 6,23 liraya inecek.

