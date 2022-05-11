BENZİN FİYATLARI SON DURUM! 11 Mayıs benzine zam geldi mi? Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir il il fiyatlar!

Benzin başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Akaryakıt fiyatları ile ilgili yapılan son dakika açıklaması sonrası konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki 11 Mayıs benzine zam geldi mi? Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir il il fiyatlar haberimizde...
Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 78 kuruşluk zam geldi.
petrol fiyatlarının düşmesine rağmen dün 15,25 lirayı gören dolar/TL kuru benzin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 78 kuruşluk zam geldi. Böylelikle ortalama 21,34 lira olan benzinin litre fiyatı 21,12 liraya yükseldi.
İstanbul'da bir litre benzin fiyatı 11 Mayıs itibarıyla gelen zam ile 21,12 TL oldu.
Ankara'da benzin litre fiyatı 21,21 TL'yi buldu.
İzmir'de benzin litre fiyatı ise 21,23 TL.
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 22,06 TL
Ankara'da motorinin litre fiyatı 22,10 TL
İzmir'de motorinin litre fiyatı 22,15 TL
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