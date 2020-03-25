Benzin fiyatlarına bu geceden itibaren zam yolda

Petrol fiyatlarındaki düşüşle beraber benzine, peş peşe gelen indirimlerin ardından bu gece petrol fiyatlarında yaşanan yükselişle beraber 7 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Motorin fiyatlarında ise bir değişim beklenmiyor.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması



Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

