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BENZİN FİYATLARINA ZAM MI GELDİ? 5 Temmuz benzin fiyatı ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 5 Temmuz 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

05.07.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatlarına zam mı geldi? Bugün sosyal medyada yer alan paylaşımlar sonrası araç sahipleri konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. 5 Temmuz Salı günü brent petrolün varil fiyatı 113 dolara kadar çıktı. Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 5 Temmuz 2022 Salı günü yani haftanın ikinci gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki 5 Temmuz 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin fiyatları...

BENZİN FİYATLARINA ZAM MI GELDİ? 5 Temmuz benzin fiyatı ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 5 Temmuz 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

Benzin fiyatlarına zam mı geldi? Vatandaşlar 5 Temmuz 2022 Salı günü konuya ilişkin bilgi edinmek için arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. 5 Temmuz Salı günü brent petrolün varil fiyatı 113 dolara yükseldi. Peki 5 Temmuz 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Motorin ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 5 Temmuz 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları haberimizde...

Benzine zam mı geldi?

BENZİNE ZAM MI GELECEK?

Benzine 96 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Benzin fiyatları üst üste gelen indirimlerin ardından sürücülerin yüzünü güldürdü. 2 Temmuz itibariyle İstanbul'da benzinin litre fiyatı 25.17 oldu.

Benzine zam mı geldi?

BENZİN FİYATLARI

İstanbul: 25.17 TL

Ankara: 25.29 TL

İzmir: 25.29 TL

Benzine zam mı geldi?

LPG FİYATI NE KADAR OLDU?

Otogazın litre fiyatı ise İstanbul'da 10.69 TL'ye, Ankara'da 10.66 TL'ye, İzmir'de ise 10.56 TL'ye geriledi.

Benzine zam mı geldi?

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde motorine gelen üst üste indirimlerin ardından araç sahipleri motorin fiyatlarını araştırmaya başladı. 29 Haziran tarihinde motorine 2 lira 50 kuruş, 30 Haziran tarihinde ise 84 kuruş indirim geldi. Böylece iki günde fiyat 3 lira 34 kuruş geriledi.

Benzine zam mı geldi?

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir benzin fiyatı
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