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Benzin fiyatlarına zam yolda

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.02.2020 11:03 | Son Güncelleme

Dolar kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Bu gece yarısı benzinde 16 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Benzin fiyatlarına zam yolda

İç piyasada akaryakıt pompa satış fiyatlarını; Brent petrol, uluslar arası piyasalarda oluşan motorin ve benzinin ton fiyatı ve dolar kuru belirliyor. Dolar kurunun yükselmesiyle birlikte benzin fiyatlarında 16 kuruş zam yapılması planlanıyor. Motorinde henüz zam beklentisi yok.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.


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Anahtar Kelimeler:
benzin, akaryakıt, zam,

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Fırsat bu fırsat...Hükumet affedermi artık. Dolar yükselir akaryakıt hemen yükselir. ama dolar düserse kimsenin umrunda olmaz Akaryakıt fiyatları fakir sümüğü gibi o fiyata takılır kalır. size oyveren eller kırılsın emi ne hale getirdiniz memleketi. Not:Ben hiç bir zaman bunlaroy vermedim haaa
Vay güzel ülkem senin vizyonunda bu mu vardı?
geç kaldınız :)
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