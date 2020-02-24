Benzin fiyatlarına zam yolda

İç piyasada akaryakıt pompa satış fiyatlarını; Brent petrol, uluslar arası piyasalarda oluşan motorin ve benzinin ton fiyatı ve dolar kuru belirliyor. Dolar kurunun yükselmesiyle birlikte benzin fiyatlarında 16 kuruş zam yapılması planlanıyor. Motorinde henüz zam beklentisi yok.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması



Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.



