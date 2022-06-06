BENZİN - MOTORİN GÜNCEL FİYATLARI 6 HAZİRAN 2022! Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatlar!

Benzin ve motorin fiyatları 6 Haziran 2022 Pazartesi günü en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Geçtiğimiz hafta yapılan zam açıklaması sonrası güncel fiyatlar İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki benzine zam mı geldi? Benzin zammı sonrası fiyatlar ne kadar, kaç TL oldu? Motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, İzmir, Ankara'nın güncel akaryakıt fiyatları haberimizde...



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Benzine en son 2 Haziran Perşembe günü zam geldi. Benzinin litresi 26,24 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

2 Haziran Çarşamba günü gelen zammın ardından İstanbul'da benzinin litresi 26,24 TL'ye oldu.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,41 liradan satılıyordu. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 25,90 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA LPG NE KADAR?

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL, İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR?

Ankara'da 25,11 liradan satılan benzinin litresi 26,33 liraya çıktı.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da 24,5 TL'den satılan motorinin litresi 25,99 TL'ye yükseldi.

ANKARA'DA LPG NE KADAR?

Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL

İZMİR'DE BENZİN NE KADAR?

İzmir'de 25,13 liradan satılan benzinin litresi 26,35 liraya yükseldi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de 24,51 liradan satılan motorinin litresi 26 liraya yükseldi.

İZMİR'DE LPG NE KADAR?

İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 TL

