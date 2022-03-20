Benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam geldi mi? Güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar? İşte Mart 2022 akaryakıt fiyatları!

Akaryakıta gelen zamların ardından "Güncel benzin ve mazot fiyatları ne kadar?" sorusu merak ediliyor. Son olarak brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün sonrasında yapılan zamlar geri alınmıştı. Fakat geçtiğimiz hafta Rusya Ukrayna savaşının piyasalar üzerinde kurmuş olduğu baskı sonucu brent pertrol fiyatında yaşanan yükselme, beraberinde motorin ve benzin fiyatlarına yansımış oldu.

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?

Akaryakıt fiyatlarına üç gün süresince üst üste gelen indirimin ardından motorin fiyatlarına 1 lira 96 kuruş zam uygulandı. Yapılan motorin zammı, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansımış oldu.

MOTORİN NE KADAR OLDU?

18 Mart Cuma gününü 19 Mart Cumartesi'ye bağlayan gece yarısı fiyatlar değişti ve motorinin litre fiyatı, İstanbul’da yaklaşık 20,63 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 20,74 TL’ye yükseldi.

BENZİN NE KADAR OLDU?

Benzinin litre fiyatında yeni bir artış yapılmadı. Son indirim sonrası benzin litre fiyatı İstanbul'da 18.10 TL'ye, İzmir ve Ankara'da 18.2 TL'ye düşmüştü.



