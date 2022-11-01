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BENZİNE ZAM! 1 Kasım akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Motorin kaç TL? 1 Kasım 2022 Salı zam sonrası güncel benzin ve motorin fiyatları

01.11.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatlarına zam geldi. Basında yer alan haberlerin ardından motorin ve LPG de dahil olmak 1 Kasım 2022 Salı gününün güncel akaryakıt fiyatları araç sahibi vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Brent petrol düşerken dolar ise sakin seyrine devam ediyor. Peki, 1 Kasım benzin litre fiyatı ne kadar oldu? Motorin kaç TL? 1 Kasım 2022 Salı günü zam sonrası güncel motorin ve benzin fiyatları haberimizde...

BENZİNE ZAM! 1 Kasım akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Motorin kaç TL? 1 Kasım 2022 Salı zam sonrası güncel benzin ve motorin fiyatları

Benzin fiyatları ve motorin ile LPG'de son durum son dakika olarak geçilen zam haberlerinin ardından internette araştırılıyor. Bilindiği üzere Ekim ayı boyunca motorin fiyatlarına büyük ölçüde zam gelmişti. Bugün bir zam haberi daha geldi. Peki, benzin ne kadar oldu, zam geldi mi? Motorin kaç TL? 1 Kasım 2022 Salı günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin ve motorin fiyatları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

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BENZİNE ZAM GELDİ

Benzin fiyatlarında 71 kuruşluk fiyat artışı meydana geldi.

1 Kasım 2022 Salı günü yapılan artış pompa satış fiyatlarına da yansıdı.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI NE KADAR?

İstanbul'da benzinin litresi ortalama 21,36 TL'den satılıyor.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,33 TL'den satılıyor.

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ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 21.51 TL
Motorin: 26,50 TL

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İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Benzin: 21.51 TL
Motorin: 26,52 TL

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