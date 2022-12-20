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BENZİN ve MOTORİN fiyatına İNDİRİM! Benzin ne kadar? Motorin kaç TL? 20 Aralık 2022 indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları!

20.12.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin fiyatına indirim haberleri son dakika olarak yer alırken çok sayıda vatandaş 20 Aralık 2022 Salı gününün güncel akaryakıt fiyatları için internette araştırma yapmaya başladı. Akaryakıt pompa fiyatları, brent petrol ile dalgalı seyrine devam ediyor. Beklenen indirim açıklaması bugün geldi. Peki, benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 20 Aralık 2022 Salı günü indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİN ve MOTORİN fiyatına İNDİRİM! Benzin ne kadar? Motorin kaç TL? 20 Aralık 2022 indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatı son dakika indirim haberleri sonrası 20 Aralık 2022 Salı günü arama motorlarında sorgulanıyor. Akaryakıtta tabela değişti. Geçtiğimiz gün benzine 61 kuruş mazota ise 77 kuruş indirim beklendiği aktarılmıştı. Peki, bugün benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 20 Aralık 2022 Salı günü indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİN VE MOTORİN FİYATINA İNDİRİM GELDİ!

Benzin ve motorin fiyatı bu gece değişti.

Güncel fiyatı 18,51 TL olan benzinin litresine 61 kuruş indirim yapıldı.

Motorin ise son zamla 22,80 TL’ye çıkmıştı.

Motorin gelen indirimler birlikte 77 kuruş geriledi.

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GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (20 ARALIK 2022 SALI)

Son indirimin ardından benzin litre fiyatı 17,92’ye, motorin ise 22,03 TL’ye geriledi.

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İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Motorin fiyatı: 22,03 TL
Benzin fiyatı: 17,92 TL

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ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Motorin fiyatı: 22,22 TL
Benzin fiyatı: 18,13 TL

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İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorin fiyatı: 22,30 TL
Benzin fiyatı: 18,12 TL

MOTORİN

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