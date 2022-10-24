Benzin ve motorin fiyatları indirimi için kritik günler! Gözler akaryakıt tabelalarında...

Brent petrol ve dolar/TL kuru ile hareket eden benzin fiyatı ve motorin fiyatları geçtiğimiz haftaları oldukça hareketli grafik sergiledi. Son olarak 15 Ekim'de 1 lira 1 kuruş zamlanan motorinin litre fiyatı için geçtiğimiz Cumartesi günü 1 lira 7 kuruş düştü. İndirimin ardından motorinin fiyatı yeniden 26 lira seviyelerine geriledi. Cuma günü 93,80 dolara kadar yükselen petrol fiyatları yeni haftada 90 dolara kadar düştü. Petroldeki dalgalanma ile hareket eden akaryakıt fiyatlarına düşüşün devam etmesi halinde indirim yapılabileceği ifade ediliyor. Peki, benzin fiyatı ne kadar? Motorin fiyatları kaç TL? İşte 24 Ekim 2022 pazartesi günü güncel mazot ve benzin fiyatı…

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de bugün yayımlanan verilere göre, ülkenin ham petrol ithalatı eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 azaldı.

Bu durum, ülkede talebin düşük seyrettiğine ilişkin endişeleri güçlendirerek fiyatların gerilemesine neden oldu.

Öte yandan, piyasalarda küresel petrol arzına ilişkin belirsizlikler devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM Mİ GELİYOR?

Araç sahipleri brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından başta benzin ve motorin fiyatları olmak üzere akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluştu.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MAZOT FİYATI NE KADAR?

Benzin: 20,65 TL

Motorin: 26,37 TL

ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE OLDU?

Benzin: 20,79 TL

Motorin: 26,50 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI

Benzin: 20,78 TL

Motorin: 26,52 TL





