FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Benzin ve motorin fiyatları indirimi için kritik günler! Gözler akaryakıt tabelalarında...

Benzin ve motorin fiyatları indirimi için kritik günler! Gözler akaryakıt tabelalarında...

24.10.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile akaryakıt fiyatlarına geçtiğimiz haftalarda indirim ve zam haberleri üst üste gelmişti. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası 140 dolara yaklaşan petrol fiyatları 90 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası başta benzin ve motorin fiyatları olmak üzere akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluştu. İşte 24 Ekim 2022 Pazartesi günü güncel mazot ve benzin fiyatı…

Benzin ve motorin fiyatları indirimi için kritik günler! Gözler akaryakıt tabelalarında...

Brent petrol ve dolar/TL kuru ile hareket eden benzin fiyatı ve motorin fiyatları geçtiğimiz haftaları oldukça hareketli grafik sergiledi. Son olarak 15 Ekim'de 1 lira 1 kuruş zamlanan motorinin litre fiyatı için geçtiğimiz Cumartesi günü 1 lira 7 kuruş düştü. İndirimin ardından motorinin fiyatı yeniden 26 lira seviyelerine geriledi. Cuma günü 93,80 dolara kadar yükselen petrol fiyatları yeni haftada 90 dolara kadar düştü. Petroldeki dalgalanma ile hareket eden akaryakıt fiyatlarına düşüşün devam etmesi halinde indirim yapılabileceği ifade ediliyor. Peki, benzin fiyatı ne kadar? Motorin fiyatları kaç TL? İşte 24 Ekim 2022 pazartesi günü güncel mazot ve benzin fiyatı…

benzin10

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de bugün yayımlanan verilere göre, ülkenin ham petrol ithalatı eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 azaldı.

Bu durum, ülkede talebin düşük seyrettiğine ilişkin endişeleri güçlendirerek fiyatların gerilemesine neden oldu.

Öte yandan, piyasalarda küresel petrol arzına ilişkin belirsizlikler devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM Mİ GELİYOR?

Araç sahipleri brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından başta benzin ve motorin fiyatları olmak üzere akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluştu.

iStock-1427921142

İSTANBUL'DA BENZİN VE MAZOT FİYATI NE KADAR?

Benzin: 20,65 TL
Motorin: 26,37 TL

ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE OLDU?

Benzin: 20,79 TL
Motorin: 26,50 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI

Benzin: 20,78 TL
Motorin: 26,52 TL

AKARYAKIT

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyatları tavan yapmıştı! Yarı yarıya düştüFiyatları tavan yapmıştı! Yarı yarıya düştü
Akaryakıtta fiyatlar 7. kez değişti! Zam sonrası...Akaryakıtta fiyatlar 7. kez değişti! Zam sonrası...
Kriz sonrası talep yağdı! Çareyi Türkiye'de buldularKriz sonrası talep yağdı! Çareyi Türkiye'de buldular
Anahtar Kelimeler:
Petrol Akaryakıt

En Çok Okunan Haberler

Boşanma davasında dünyası başına yıkıldı! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

Boşanma davasında dünyası başına yıkıldı! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Galatasaray-Alanyaspor maçı için olay iddia!

Galatasaray-Alanyaspor maçı için olay iddia!

TOGG fiyatı için kritik ipucu: Bugün satılsa...

TOGG fiyatı için kritik ipucu: Bugün satılsa...

EYT yasasında dikkat çeken '3 ay' iddiası

EYT yasasında dikkat çeken '3 ay' iddiası

Vatandaşlara kötü haber: Et fiyatları hızlı bir şekilde artacak

Vatandaşlara kötü haber: Et fiyatları hızlı bir şekilde artacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.