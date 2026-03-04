FİNANS

Benzin ve motorin zammı için CHP'li isimden dikkat çeken iddia

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından Orta Doğu'daki süreç ve yaşanan gelişmeler petrol fiyatlarını da etkiliyor. Bu nedenle akaryakıt fiyatlarında bir değişim olup olmayacağı, ne kadarlık bir değişim olacağı merak ediliyor. Dün motorine gelmesi beklenen zam iptal edilmişti. Son olarak CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, benzin ve motorin zammı ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Hande Dağ

Orta Doğu'daki savaş, petrol fiyatları üzerinde etkili oldu. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçten piyasalar da etkilendi. Petrol fiyatlarındaki yükselişle beraber akaryakıt fiyatlarında bir değişim olup olmayacağı da araç sahiplerinin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Dün motorine büyük bir zam beklenirken söz konusu zam iptal edilmişti. Son olarak benzin ve motorin zammı ile ilgili CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'tan bir iddia geldi. Bulut, bu gece itibarıyla motorine 12 lira 45 kuruş, benzine 3 lira 68 kuruş zam geleceğini iddia etti.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM İDDİASI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bulut şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece motorin ve benzine yapılması planlanan zammın iptal edilmesinin nedeni belli oldu. Bu gece itibarıyla motorine 12 lira 45 kuruş, benzine 3 lira 68 kuruş zam geliyor. Akaryakıta gelen bu dev artış, yalnızca araç sahiplerini değil, üretimden lojistiğe kadar tüm zinciri etkileyecek. Nakliye maliyetleri yükselecek, bu da başta gıda olmak üzere temel tüketim ürünlerinin fiyatlarına doğrudan yansıyacak. Çarşıda, pazarda, markette vatandaşa zam olarak geri dönecek. Ekonominin yükü yine dar gelirli vatandaşın sırtına yüklenecek"

Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
60.39
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
58.39
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
33.4
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.15
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.22
Gazyağı
58.8
