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Benzin ve motorin zammına kapı aralayacak tahmin! Petrol fiyatları için teker teker duyurdular: Yeniden 3 haneli rakamları görebilir…

28.02.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl Rusya-Ukrayna Savaşı ile 140 dolar seviyelerine yükselerek rekor kıran petrol fiyatları 70-80 dolar aralığına kadar çekilmişti. An itibarıyla Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,59 dolardan işlem görüyor. Başta benzin ve mazot fiyatı (motorin) olmak üzere akaryakıt piyasasını yakından ilgilendiren petrol için endişelendiren bir tahmin yapıldı. Kurumlar tek tek tahminlerini açıklarken, petrol fiyatlarının yeniden 3 haneli rakamlara yükselebileceği öngörülüyor.

Benzin ve motorin zammına kapı aralayacak tahmin! Petrol fiyatları için teker teker duyurdular: Yeniden 3 haneli rakamları görebilir…

Dün 83,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,04 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün 82,59 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,24 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de talep toparlanmasına ilişkin beklentiler etkili oldu.

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PETROL FİYATLARI İKİ ARADA SIKIŞTI

Çin'in yeniden açılmasının ardından ekonomik aktivitenin hızla salgın öncesi seviyelerine ulaşacağı beklentileri fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Uzmanlar, ekonomik etkinlikleri sekteye uğratan Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Çin'in ay takvimine göre yeni yılı kutladığı Bahar Bayramı tatilinde ülke içi seyahatlerin artmasıyla petrol talebinde toparlanma işaretlerinin belirgin hale geldiğini belirtiyor. Rusya'nın petrol üretiminde kesintiye gideceği beklentileri de arz endişelerine yol açarak fiyatlardaki yükselişe katkı sağlıyor.
Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) nihai faiz oranını beklenenden daha yüksek bir noktada belirleyeceği ve bunun da petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişeleri ise fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

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TAHMİNLER PEŞ PEŞE YAPILDI

Dünyanın en büyük petrol ve akaryakıt ticaret şirketlerinden Vitol Group, petrol fiyatlarının bu yıl içinde üç haneli rakamlara dönebileceğini söyledi. Vitol CEO'su Russell Hardy yaptığı açıklamada, "Talebin yılın ikinci yarısında rekor seviyelere ulaşmasını bekliyoruz. Yılın ikinci yarısında görünüm daha yüksek fiyatlara işaret ediyor, 90-100 dolar aralığı gerçek bir olasılık" dedi.

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Vitol fiyatlarda yükseliş beklerken Bank of America 2023 yılı için Brent petrolü ortalama fiyat beklentisini 100 dolardan 88 dolar/varile indirdi. Ancak 2024 yılında ortalama fiyatın 90 dolar/varil olacağını öngördü.

BofA, Brent petrolünün 2028'e kadar ise 60-80 dolar/varil aralığında bir ortalama fiyattan işlem göreceğini tahmin etti.


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Anahtar Kelimeler:
Petrol Akaryakıt

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