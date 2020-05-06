Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Yurt içinde dolar kurunda da yukarı yönlü bir hareketlilik söz konusu. Bu gelişmelere bağlı olarak benzine bu gece 20, motorine 27 kuruş zam yapılması bekleniyor.

ÜÇÜNCÜ ZAM

Benzinde, bu hafta üçüncü zam olacak. Hafta başında 7, ardından 5 kuruş zam yapıldı. Bu gece de 20 kuruş zam hesaplanıyor.

AKARYAKIT FİYARLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

