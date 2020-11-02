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Benzin ve motorine indirim geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.11.2020 16:13 | Son Güncelleme

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 16 kuruş, motorinin ise 12 kuruş indirim yapıldı.

Benzin ve motorine indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS), yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 16 kuruş motorinin ise 12 kuruş indirim yapıldı.

İndirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,71 liradan 6,55 liraya, Ankara’da 6,79 liradan 6,63 liraya, İzmir’de ise 6,81 liradan 6,65 liraya gerileyecek. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul’da 6,13 liradan 6,01 liraya, Ankara’da 6,19 liradan 6,07 liraya ve İzmir’de 6,22 liradan 6,10 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Benim bu benzin fiyatlarına aklım sırrım ermiyor..Dolar çıkıyor benzine indirim geliyor..hayretler içindeyim!!
NİYE İNDİRDİNİZ Kİ BİNDİRİN BENZİN İNSE NE OLUR BİNSE NE OLUR ....KANDIRDIKÇA KANDIRIN İNSANLARI İNDİ DİYE NASIL OLSA BİR ŞEKİLE İNSANLARA BİNDİRİYORSUNUZ.....
bugun indirim var. yarın iki katı zam var. bizi yöneten doyumsuz ,Allahtan korkmayan kuldan utanmayan,kulun sesine kulak vermeyen israflı,adaletsiz beceriksiz,ustalıgı ile ülkeyi kaosa dönderen bir yönetim var.fazla sevinmeyin. geliri fazla olursa bu yönetim. hakkımızı suriyelilere peşkeş çektiler. çocuklarımızın hakkınıda suriyelilere utanmadan peşkeş çekerler
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