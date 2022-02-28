Benzin ve motorine indirim! Oto gaz fiyatlarına zam geldi

Rusya-Ukrayna savaşından dolayı brent petrolün zirve yapması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımıştı. Bu kez indirim geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, benzinde indirimin 49 kuruşu Eşel Mobil Sistemi'nden kaynaklı ÖTV'nin ikamesinde kullanılacak, 23 kuruşu ise pompa satış fiyatına yansıyacak.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim



01/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Motorinde 96

Benzinde 23 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS (@trepgis) February 28, 2022

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bu kapsamda, Ankara'da ortalama 17,10 liradan satılan motorinin litre fiyatı 16,14 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 17,01 liradan 16,05 liraya, İzmir'de 17,10 liradan 16,14 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 16,88 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 16,65 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 16,79 liradan 16,56 liraya, İzmir'de 16,90 liradan 16,67 liraya inecek.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



01/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



LPG Oto gazda 33 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) February 28, 2022

OTO GAZ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

LPG'nin litresi Ankara'da ortalama 9,84 liradan 10,17 liraya çıkacak. İstanbul'da 9,74 liradan 10,07 liraya, İzmir'de 9,68 liradan 10,01 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.



