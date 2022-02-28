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Benzin ve motorine indirim! Oto gaz fiyatlarına zam geldi

28.02.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşından dolayı brent petrolün zirve yapması akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansırken, bu kez indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 23 kuruş , motorine 96 kuruş indirim yapıldı. Oto gaz fiyatlarına ise 33 kuruş zam geldi.

Rusya-Ukrayna savaşından dolayı brent petrolün zirve yapması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımıştı. Bu kez indirim geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, benzinde indirimin 49 kuruşu Eşel Mobil Sistemi'nden kaynaklı ÖTV'nin ikamesinde kullanılacak, 23 kuruşu ise pompa satış fiyatına yansıyacak.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bu kapsamda, Ankara'da ortalama 17,10 liradan satılan motorinin litre fiyatı 16,14 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 17,01 liradan 16,05 liraya, İzmir'de 17,10 liradan 16,14 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 16,88 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 16,65 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 16,79 liradan 16,56 liraya, İzmir'de 16,90 liradan 16,67 liraya inecek.

OTO GAZ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

LPG'nin litresi Ankara'da ortalama 9,84 liradan 10,17 liraya çıkacak. İstanbul'da 9,74 liradan 10,07 liraya, İzmir'de 9,68 liradan 10,01 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.


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