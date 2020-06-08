Benzin ve motorine zam geldi

Bu geceden itibaren benzinde 37, motorinde 32 kuruş fiyat artışı geldi
EPGİS'in açıklaması şöyle;
"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 09/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 37, Motorinde 32 KRŞ/LT pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) June 8, 2020
09/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 37,
Motorinde 32 KRŞ/LT
pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
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