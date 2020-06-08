Benzin ve motorine zam geldi

Bu geceden itibaren benzinde 37, motorinde 32 kuruş fiyat artışı geldi

EPGİS'in açıklaması şöyle;

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 09/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 37, Motorinde 32 KRŞ/LT pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



09/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 37,

Motorinde 32 KRŞ/LT



pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) June 8, 2020



