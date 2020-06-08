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Benzin ve motorine zam geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.06.2020 16:58 | Son Güncelleme

Bu geceden itibaren benzinde 37, motorinde 32 kuruş fiyat artışı geldi

Benzin ve motorine zam geldi

Bu geceden itibaren benzinde 37, motorinde 32 kuruş fiyat artışı geldi

EPGİS'in açıklaması şöyle;

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 09/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 37, Motorinde 32 KRŞ/LT pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."


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