Benzin ve motorine zam geliyor! Tabela değişecek (27 Nisan 2026)

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Buna göre yarın itibarıyla akaryakıta zam gelmesi bekleniyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

28 Şubat’ta ABD ile İsrail’in İran’a saldırması başlayan savaş ile beraber enerji krizi de ortaya çıktı. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ile petrol fiyatları sert yükselişler yaşadı. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları ise art arda zamlandı.

Zamlardan vatandaşın çok etkilenmemesi ve enflasyonun yükselmemesi için eşel mobil sistemi de devreye alınmıştı.

AKARYAKITA ZAM GELECEK!

Son olarak ise akaryakıta yeni bir zammın geleceği öğrenildi. Buna göre motorine 2,28 TL benzine ise 3,80 TL zam gelecek. Otogaz için ise herhangi bir zam bilgisi bulunmuyor.

27 Nisan 2026 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum…
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 62.76 TL
Motorin litre fiyatı: 69.35 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 62.62 TL
Motorin litre fiyatı: 69.21 TL
LPG litre fiyatı: 34.39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 63.73 TL
Motorin litre fiyatı: 70.47 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 64.01 TL
Motorin litre fiyatı: 70.75 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Akaryakıt
Satış
Motorin
69.32
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.75
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.11
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
56.04
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.44
Gazyağı
84.16
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ama en son motorin indirimi eşel mobile takılmıştı bence zam o kadar olmaz..
isterse 100 TL zam gelsin Elektrikli aldım kurtuldum.Köydeki evimin çatışında da elektrik panelleri var. her şey ALLAH tan kafayı çalıştırmak ta benden.
Sanırsın sene 90lar, son 8 yılda 30 sene geriye gittik resmen. Retro severiz ama bu kadarını değil
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

