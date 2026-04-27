Benzin ve motorine zam geliyor! Tabela değişecek (27 Nisan 2026)

28 Şubat’ta ABD ile İsrail’in İran’a saldırması başlayan savaş ile beraber enerji krizi de ortaya çıktı. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ile petrol fiyatları sert yükselişler yaşadı. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları ise art arda zamlandı.

Zamlardan vatandaşın çok etkilenmemesi ve enflasyonun yükselmemesi için eşel mobil sistemi de devreye alınmıştı.

AKARYAKITA ZAM GELECEK!

Son olarak ise akaryakıta yeni bir zammın geleceği öğrenildi. Buna göre motorine 2,28 TL benzine ise 3,80 TL zam gelecek. Otogaz için ise herhangi bir zam bilgisi bulunmuyor.

27 Nisan 2026 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum…



İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 62.76 TL

Motorin litre fiyatı: 69.35 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 62.62 TL

Motorin litre fiyatı: 69.21 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.73 TL

Motorin litre fiyatı: 70.47 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL



İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 64.01 TL

Motorin litre fiyatı: 70.75 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL