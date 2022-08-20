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Benzin ve motorine zam mı geldi? 20 Ağustos motorin ve benzine zam geldi mi, indirim var mı? İşte akaryakıt fiyatları!

20.08.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brent petrolde yaşanan hareketlilik sonrası akaryakıt ve benzin fiyatları merak ediliyor. Son olarak motorine 79 kuruş zam, benzine ise 83 kuruş indirim gerçekleşmişti. Peki benzin ve motorine zam mı geldi? 20 Ağustos motorin ve benzin fiyatları ne kadar, indirim var mı? İşte akaryakıt fiyatları!

Benzin ve motorine zam mı geldi? 20 Ağustos motorin ve benzine zam geldi mi, indirim var mı? İşte akaryakıt fiyatları!

Güncel akaryakıt fiyatları ile benzin fiyatı son dakika gelişmeleri, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir, akaryakıt zammı ve indirim haberlerini beraberinde getiriyor. Son olarak motorine 79 kuruş zam yapılırken benzine 83 kuruş indirim gelmişti. Peki benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

BENZİNE VE MOTORİN FİYATINA ZAM GELDİ Mİ?

Son olarak 18 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 79 kuruş zam, benzin fiyatlarına ise 83 kuruş indirim uygulandı. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre motorine bu gece yarısından itibaren ise 1 lira 7 kuruş zam bekleniyor. Benzinde ise herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor.

20 AĞUSTOS 2022 BENZİN FİYATLARI

Akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları hakkında Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 19 Ağustos güncel pompa fiyatları şöyle;

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul'da benzin litre fiyatı: 20.33 TL/LT

İstanbul'da motorin litre fiyatı: 23,98 TL

İstanbul'da LPG litre fiyatı: 11,35 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.46 TL/LT

Ankara'da motorin litre fiyatı 24.09 TL/LT

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.45 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı 24.11 TL/LT

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL


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