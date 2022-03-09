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Benzin ve motorine zam mı gelecek? Şok iddia: Ay sonunda 30 lira...

09.03.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu geceden itibaren motorine 2 lira 25 kuruş, benzine 79 kuruş olmak üzere bir zam daha beklendiği iddia edildi. Olası zamla birlikte motorinin litre fiyatı bu gece 25 TL'yi aşmış olacak. Öte yandan ünlü Gazeteci Barış Yarkadaş ise mazot ve benzin fiyatlarının ay sonunda 30 liraya dayanacağını ifade etti.

Benzin ve motorine zam mı gelecek? Şok iddia: Ay sonunda 30 lira...

Akaryakıt fiyatlarında bir zam daha bekleniyor. Brent petrolün varil fiyatı, Rusya-Ukrayna Savaşı ve ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı enerji yaptırımlarının yol açtığı arz endişeleriyle uluslararası piyasalarda 131,12 dolardan işlem görüyor.

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Bu gelişmelerle akaryakıta 7 gündür üst üste yapılan zamlardan sonra araç sahiplerini çok kızdıracak bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 79 kuruş, motorine 2 lira 25 kuruş zam bekleniyor.

CHP Adana Milletvekili Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Yine zam! Bu geceden itibaren motorine 2 lira 25 kuruş, benzine 79 kuruş zam bekleniyor. Akaryakıt fiyatları art arda 7 gün zamlanmış olacak” açıklamasında bulundu.

MOTORİN 25 LİRAYI AŞACAK

Olası zam ile birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık İstanbul’da 21,14 TL’ye, Ankara’da 22,24 TL’ye, İzmir’de 22,26 TL’ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 25,06 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 25,17 TL’ye yükselecek.

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BENZİN 30 LİRAYA DAYANACAK İDDİASI

CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş ise sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda şok etkisi yaratacak bir iddiada bulundu. Mazot ve benzin fiyatlarının ay sonunda 30 liraya dayanacağını ifade eden Yarkadaş, “Az önce bir istasyona girerek mazot aldım. Kasiyer arkadaşa “Yarın da zam var mı?” diye sordum. Gülümsedi, “Her gece var” dedi. Ardından da ekledi: “Bize her ay sonunda 28 TL olacak” ifadesini kullandı.


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