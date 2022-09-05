Benzin ve motorine zam mı geliyor? 5 Eylül Pazartesi güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları

Araç sahiplerine müjdeli haber 3 Eylül'den itibaren geçerli olan indirim ile gelmişti. Benzinde 1 lira 51 kuruş, motorinde 2 lira 41 kuruş indirim sonrası güncel rakamlar merak konusu olurken Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorin fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor. Peki, 5 Eylül Pazartesi 2022 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

BENZİN VE MOTORİNE ZAM MI GELİYOR?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre akaryakıt fiyatlarına zam bekleniyor. 6 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam beklendiği belirtildi. 3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş indirim yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde brent petrol fiyatında yaşanan düşüşle beraber araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı. Benzin fiyatlarına 30 Ağustos Salı günü itibariyle geçerli olmak üzere 1 lira 04 kuruş indirim yapıldı.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 18.67 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24.49 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,02 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 18.66 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24.47 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,47 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 18.79 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24.58 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.34 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 18.77 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24.6 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,14 TL

