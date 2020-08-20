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Benzin ve motorine zam yolda

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.08.2020 10:41 | Son Güncelleme

Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle akaryakıt fiyatlarında zam bekleniyor.

Benzin ve motorine zam yolda

Benzin ve motorin fiyatına zam bekleniyor.

Sektör yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 22 Ağustos cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinde 10 kuruş civarı, motorin de 10 kuruş civarı artış bekleniyor.

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