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Benzine 19 kuruş zam yolda

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.11.2020 09:12 | Son Güncelleme

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 19 kuruşluk bir artış bekleniyor.

Benzine 19 kuruş zam yolda

Bu gece yarısından itibaren benzinin litresinde 19 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta benzinin litre fiyatına 17 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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