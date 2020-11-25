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Benzine 37 kuruş zam geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.11.2020 16:23 | Son Güncelleme

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 37 kuruş zam geldi.

Benzine 37 kuruş zam geldi

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 37 kuruş zam geldi.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 6,71 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,08 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,69 liradan 7,06 liraya, İzmir'de 6,75 liradan 7,12 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

KAYNAK:AA


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Okuyucu Yorumları 8 yorum
daha 3-5 gün önce büyük indirim yapmışlardı(2 krş) şimdi oldumu bu.
Şaşırmadık haftaya 10 kuruş gene indirim iki hafta sonra 25 kuruş zam böyle kandırın milleti
Bu nedir arkadaş dalga geçer gibi 2 kuruş aşağı bir hafta geçmeden 5 kuruş yukarı...
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