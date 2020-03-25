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Benzine 7 kuruş zam yapıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.03.2020 17:21 | Son Güncelleme

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapıldı.

Benzine 7 kuruş zam yapıldı

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,10 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,17 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,01 liradan 5,08 liraya, İzmir'de 5,10 liradan 5,17 liraya yükselecek.

Akaryakıt Fi̇yatlarının Hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.


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Anahtar Kelimeler:
benzin, akaryakıt,

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
2tl yakın indirim geldi ama bu 7 kuruşa gelcek yorumlara bakın şimdi
Yooo beklemiyorduk
geçin dalganızı
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