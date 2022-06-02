BENZİNE BİR ZAM DAHA 2 HAZİRAN 2022! Benzine zam mı geldi, fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar? 2 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları!

Benzine zam haberleri ve benzin fiyatları 2 Haziran Perşembe, yani haftanın dördüncü günü araç sahipleri tarafından merak edildi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde akaryakıt fiyatlarındaki son duruma ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Peki benzine zam mı geldi? 2 Haziran 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar? 2 Haziran 2022 Perşembe, İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarına ilişkin detaylar haberimizde...

BENZİNE ZAM MI GELDİ?

2 Haziran Perşembe günününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,22 TL, motorine 1,49 TL zam geldi.

BENZİN FİYATI 2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Benzin fiyatları gelen zam ile birlikte değişti. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 25,02 TL'den satılıyordu. Son zamla benzinin litresi 26,24 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

2 Haziran Perşembe günü itibarıyla benzinin litresi 26,24 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,41 liradan satılıyordu. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 25,90 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA LPG NE KADAR?

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR?

Ankara'da 25,11 liradan satılan benzinin litresi 26,33 liraya çıktı.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da 24,5 TL'den satılan motorinin litresi 25,99 TL'ye yükseldi.

ANKARA'DA LPG NE KADAR?

Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL

İZMİR'DE BENZİN NE KADAR?

İzmir'de 25,13 liradan satılan benzinin litresi 26,35 liraya yükseldi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de 24,51 liradan satılan motorinin litresi 26 liraya yükseldi.

İZMİR'DE LPG NE KADAR?

İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 TL

