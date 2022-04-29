BENZİNE BÜYÜK ZAM GELİYOR! 29 Nisan benzin ne kadar, kaç TL? Zam ne zaman gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

Benzine zam geleceği iddiaları sonrası araç sahipleri araştırma yapmaya başladı. Vatandaşlar 29 Nisan benzin ne kadar, kaç TL? Zam ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir'in güncel benzin fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BENZİNE ZAM MI GELİYOR?

Benzine 1 TL 33 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Benzin fiyatlarında 1 lira 33 kuruşluk zam bekleniyor. Pompa fiyatlarına yansıyacak zam, 30 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.ü

BENZİN NE KADAR, KAÇ TL? 29 NİSAN 2022 CUMA

29 Nisan Cuma günü güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.01 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

İSTANBUL'DA MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,01 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,01 TL

İSTANBUL'DA MAZOT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,00 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,02 TL

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 19,10 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 22,14 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 19,12 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 22,11 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

