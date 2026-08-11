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Benzine gece yarısı zam geldi: Tabelada fiyatlar değişti

Benzin zammı son dakika... Petrol fiyatı ve kurdaki hareketlilikle beraber akaryakıt fiyatlarında zaman zaman zam ve indirimler meydana gelirken son olarak benzine yeni bir zam geldi.

Benzine gece yarısı zam geldi: Tabelada fiyatlar değişti
Hande Dağ

Benzine zam son dakika... Brent petrol fiyatı, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelerle birlikte akaryakıt fiyatlarında değişim sürüyor. Son olarak benzine yeni bir zam geldi. Peki, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 11 Ağustos 2026 Salı ne kadar? İşte benzin zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 11 Ağustos 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine gece yarısı zam geldi: Tabelada fiyatlar değişti 1

BENZİNE ZAM GELDİ

Gece yarısı itibarıyla benzine gelen zamla birlikte 1,56 TL'lik artış pompaya yansıtıldı. Benzin fiyatı bazı illerde 73 TL'ye yaklaştı.

Benzine gece yarısı zam geldi: Tabelada fiyatlar değişti 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (11 AĞUSTOS 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine gece yarısı zam geldi: Tabelada fiyatlar değişti 3

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 69.92 TL
Motorin: 80.07 TL
LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 69.77 TL
Motorin: 79.93 TL
LPG: 33.19 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 70.89 TL
Motorin: 81.19 TL
LPG: 33.89 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 71.17 TL
Motorin: 81.46 TL
LPG: 33.79 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
80.05
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
69.92
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
37.89
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
54.85
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
41
Gazyağı
73.37
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benzin LPG motorin Otogaz Akaryakıt Motorin fiyatları benzin zammı akaryakıt fiyatları benzin fiyatı benzine zam lpg fiyatları
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