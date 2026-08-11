Benzine gece yarısı zam geldi: Tabelada fiyatlar değişti

Benzine zam son dakika... Brent petrol fiyatı, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelerle birlikte akaryakıt fiyatlarında değişim sürüyor. Son olarak benzine yeni bir zam geldi. Peki, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 11 Ağustos 2026 Salı ne kadar? İşte benzin zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 11 Ağustos 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE ZAM GELDİ

Gece yarısı itibarıyla benzine gelen zamla birlikte 1,56 TL'lik artış pompaya yansıtıldı. Benzin fiyatı bazı illerde 73 TL'ye yaklaştı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (11 AĞUSTOS 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 69.92 TL

Motorin: 80.07 TL

LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 69.77 TL

Motorin: 79.93 TL

LPG: 33.19 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 70.89 TL

Motorin: 81.19 TL

LPG: 33.89 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 71.17 TL

Motorin: 81.46 TL

LPG: 33.79 TL