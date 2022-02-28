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Benzine gelen zamlar araç sahiplerini ona yönlendirdi!

28.02.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıta gelen zamlar, araç sahiplerinin belini bükmeye başladı. Son gelen zamlarla birlikte motorin ve benzin ile LPG arasında 7 liralık bir fark oluştu bu durumda araç sürücüleri tekrardan LPG’ye dönüş yapmaya başladı.

Benzine gelen zamlar araç sahiplerini ona yönlendirdi!

Son günlerde art arda gelen zamlar sonucu benzinle LPG arasında 7 liralık bir fark oluşturdu. Şu an için ortalama LPG fiyatı 9 lira 70 kuruş, benzin ise 16 lira 90 kuruş seviyesinde seyrediyor. Ortalama benzinli bir araç kilometrede 1 ila 1 buçuk lira, LPG’li araç ise 70 kuruş ile 1 lira arası yakıyor. Bu durum karşında daha az maliyetli araç kullanmak isteyen vatandaşlar, araçlarına LPG tankı taktırmanın yolunu tuttu. Bu durum, uzun zamandır iş yapamaz hale gelen LPG tankı satışı ve montajı yapan işletmelerde yoğunluk oluştu.

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“YAKLAŞIK 4-5 AYDIR, LPG TAKTIRAN HİÇ BİR MÜŞTERİ YOKTU”

16 yıldır LPG işiyle uğraşan Emre Tezal, benzin ve LPG arasındaki fiyat farkının açılmasıyla birlikte işlerinin yoğunlaştığını söyledi. LPG’li bir aracın benzinde kullanıma kıyasla kilometrede 50 kuruş kâra geçirdiğini aktaran Tezal, “Akaryakıta gelen zamlar, LPG ve benzinin arasındaki fiyat farkının kapanmasına neden olmuştu. Bu sebeple bizim sektör, iş yapamaz hale geldi. Yaklaşık 4-5 aydır, LPG taktıran hiç bir müşteri yoktu, hatta soran bile yoktu. Fakat makasın açılmasıyla birlikte ve tasarrufumuz yüzde 30’lara bulmaya başladığından itibaren, yeniden LPG’ye dönüşler başladı. Müşterilerimiz, araçlarına LPG taktırmayı tercih ediyorlar. LPG’si olup da kullanmayanlar, gelip bakımlarını yaptırıyor ve yeniden kullanmaya başlıyorlar. 4-5 aydır LPG sektöründe hiç hareket yoktu, ufak ufak bir hareketlenme başladı. Bu piyasa şartlarında iş yapmak çok zor ama biraz kıpırdanmalar başladı. Şu an için aradaki fiyat farkını baz aldığımızda sıralı sistem bir aracın LPG montaj fiyatları 3 bin 500 ile 4 bin lira aralığında seyrediyor. Kilometrede ortalama 50 kuruş civarı bir tasarrufu olduğunu hesap edildiğinde, 8 ila 10 bin kilometrede LPG montajına verilen ücret, çok rahat bir şekilde dengelenmiş olacak. Vatandaşın taktırdığı LPG sistemi de onlara kâr olacak. Şu an şehir içi şartlarında ortalama bir benzinli araç kilometrede 1 ila 1 buçuk lira yakıyor. LPG’li araçlar ise kilometrede 80 kuruş ila 1 lira arası yakıyor” dedi.

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“LPG, ARAÇLARIN MOTORUNA KESİNLİKLE HERHANGİ BİR ZARAR VERMEZ”

LPG’li araçların bakımları düzenli yapıldığında motora herhangi bir zarar vermediğini belirten Emre Tezal, LPG’nin alternatif bir yakıt olduğunu söyledi. Müşterilere, bayi ve servis seçme konusunda uyarılarda bulunan Tezal, şu şekilde konuştu:
“Vatandaş, LPG araca zarar verir gibi bir düşünceye sahip. Bu doğru değil. LPG alternatif bir yakıttır. Sonuçta motor içerisinde benzin de aynı yanıcılığa sahip, LPG de. LPG, araçların motoruna kesinlikle herhangi bir zarar vermez. Burada altını çizmek istediğimiz önemli bir konu var. Müşteriler, Türk Standartları Enstitüsü’nden hizmet yeterlilik belgesi almış yetkili servislerde, LPG dönüşümleri ve yıllık periyodik standart bakımlarını yaptırdığı sürece, araca herhangi bir zarar vermez.”

“ESKİDEN BENZİNDE KULLANIYORDUM, ŞİMDİ İSE LPG KULLANIYORUM”

Aracına daha tasarruflu olması adına LPG taktırmaya gelen Hasan Halaçgil, “Benim arabam kilometrede 1 lira 20 kuruş yakıyordu. LPG taktırdım 80 kuruşa düştü. Eskiden benzinde kullanıyordum, şimdi ise LPG kullanıyorum. Biraz daha hesaplı olduğu için aracımı LPG’de kullanıyorum” diye konuştu. (İHA)

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