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BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ? 14 Haziran benzinin litresi kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

14.06.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzine indirim mi geldi? 14 Haziran 2022 Salı günü yapılan açıklama sonrası araç sahipleri konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde akaryakıt fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Peki 14 Haziran benzinin litresi kaç TL oldu? İşte benzine indirim açıklaması ve İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları...

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ? 14 Haziran benzinin litresi kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

Benzine indirim mi geldi? Akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. EPGİS, motorine 2.60 TL zam geleceği haberlerini geçtiğimiz gün Twitter'dan yaptığı açıklama ile yalanlamıştı. 14 Haziran 2022 Salı günü ise benzine indirim açıklaması geldi. Peki 14 Haziran benzinin litresi kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir'deki güncel benzin fiyatları haberimizde...

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ?

Benzin grubunda 97 kuruş fiyat indirimi beklendiği iddia edilmişti.

10 Haziran’da litre fiyatı 2 lira 18 kuruş zamlanan benzinde bu gece indirim olacağı öne sürüldükten sonra beklenen açıklama yapıldı.

Benzine 97 kuruş indirim geldi.

Benzin fiyatlarında yapılan bu indirim 15 Haziran 2022 Çarşamba gününden geçerli olacak.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Beklenen indirim sonrasında benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,45 TL’ye geriledi.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Benzinin fiyatı Ankara'da 27,55 TL'ye geriledi.

İZMİR'DEN BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İzmir'de benzinin fiyatı 27,55 TL oldu.

İstanbul'da motorin ve LPG fiyatları:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,90 liradan satılıyordu. Son zamla birlikte motorinin litre fiyatı 27.89 TL'ye çıktı.

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı 11.61 TL, İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı ise 11.82 TL.

Ankara'da motorin ve LPG fiyatları:

Ankara'da motorinin litresi 25,99 TL'den 28.01 TL. Ankara'da LPG litre fiyatı ise 11.85 TL.

Benzine zam mı geldi?

İzmir'de motorin ve LPG fiyatları:

İzmir'de son zamla 24,51 liradan satılan motorinin litresi 26 liraya yükseldi. İzmir'de LPG litre fiyatı ise 11.55 TL.

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