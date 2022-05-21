BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ? 21 Mayıs bugün benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar oldu? Akaryakıt indirimi sonrası güncel fiyatlar!

Benzine indirim mi geldi? 21 Mayıs Cumartesi günü araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere motorin, LPG ve güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Benzine indirim mi geldi? 21 Mayıs bugün benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar oldu? sorularının yanıtı ve ayrıntılar haberimizde...

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ? 21 MAYIS 2022 CUMARTESİ

Benzine 21 Mayıs Cumartesi günü 1,02 TL indirim geldi.

Böylelikle 1 TL'lik düşüş bütün illerde yaşandı.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,85 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,85 TL

İSTANBUL'DA MAZOT NE KADAR?

İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,03 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,05 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR?

Ankara'da benzin litre fiyatı 22,94 TL

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da motorin litre fiyatı 22,13 TL

İZMİR'DE BENZİN NE KADAR?

İzmir'de benzin litre fiyatı 22,95 TL

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de motorin litre fiyatı 22,18 TL

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR, KAÇ DOLAR?

Brent petrolün yükselip düşmesi, direkt olarak akaryakıt piyasasını etkilemekte. Brent Petrol şu an 112,55 dolar seviyesinde.

