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BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ? 21 Mayıs bugün benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar oldu? Akaryakıt indirimi sonrası güncel fiyatlar!

21.05.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzine indirim mi geldi? 21 Mayıs Cumartesi günü araç sahipleri tarafından günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Motorin, LPG ve akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar arama motorlarında akaryakıt indirimi sonrası güncel fiyatları sorguluyor. Peki Benzine indirim mi geldi? 21 Mayıs bugün benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar oldu? İşte detaylar...

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ? 21 Mayıs bugün benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar oldu? Akaryakıt indirimi sonrası güncel fiyatlar!

Benzine indirim mi geldi? 21 Mayıs Cumartesi günü araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere motorin, LPG ve güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Benzine indirim mi geldi? 21 Mayıs bugün benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar oldu? sorularının yanıtı ve ayrıntılar haberimizde...

Benzine zam mı geldi?

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ? 21 MAYIS 2022 CUMARTESİ

Benzine 21 Mayıs Cumartesi günü 1,02 TL indirim geldi.

Böylelikle 1 TL'lik düşüş bütün illerde yaşandı.

Benzine zam mı geldi?

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,85 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,85 TL

İSTANBUL'DA MAZOT NE KADAR?

İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,03 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,05 TL

Benzin ve motorin güncel fiyat listesi 21 Nisan 2022!

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR?

Ankara'da benzin litre fiyatı 22,94 TL

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da motorin litre fiyatı 22,13 TL

Benzine zam mı geldi?

İZMİR'DE BENZİN NE KADAR?

İzmir'de benzin litre fiyatı 22,95 TL

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de motorin litre fiyatı 22,18 TL

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR, KAÇ DOLAR?

Brent petrolün yükselip düşmesi, direkt olarak akaryakıt piyasasını etkilemekte. Brent Petrol şu an 112,55 dolar seviyesinde.

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