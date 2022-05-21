BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ? 21 Mayıs bugün benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar oldu? Akaryakıt indirimi sonrası güncel fiyatlar!

Benzine indirim mi geldi? 21 Mayıs Cumartesi günü araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere motorin, LPG ve güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Benzine indirim mi geldi? 21 Mayıs bugün benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar oldu? sorularının yanıtı ve ayrıntılar haberimizde...
Benzine 21 Mayıs Cumartesi günü 1,02 TL indirim geldi.
Böylelikle 1 TL'lik düşüş bütün illerde yaşandı.
İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,85 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,85 TL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,03 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,05 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı 22,94 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 22,13 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı 22,95 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 22,18 TL
Brent petrolün yükselip düşmesi, direkt olarak akaryakıt piyasasını etkilemekte. Brent Petrol şu an 112,55 dolar seviyesinde.
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