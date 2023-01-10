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Benzine indirim mi geliyor? 10 Ocak benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak?

10.01.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin fiyatları değişecek. Bütün araç sahiplerini ilgilendiren fiyat değişimi, 10 Ocak gecesi itibarıyla geçerli olacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Nebati, "Maliyet artışlarını vatandaşlarımıza mümkün olduğunca yansıtmamak için var gücümüzle çalışıyoruz" demişti. Peki benzine indirim mi geliyor? 10 Ocak benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar...

Benzine indirim mi geliyor? 10 Ocak benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak?

Benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Geçtiğimiz gün petrol fiyatlarında yüzde 3 yükseliş olmuştu. Bugün ise benzine indirim haberi geldi. Şimdi ise motorin, benzin fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki 10 Ocak benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar...

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Bu gece yarısı itibarıyla benzin grubunda 63 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Benzine indirim mi geliyor? 10 Ocak benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak?

Benzinin litresi İstanbul'da ortalama 19 lira 51 kuruş, Ankara'da ise 19 lira 73 kuruştan satılıyor.

En son 77 kuruş artan motorin fiyatlarında ise henüz değişim beklenmiyor. Motorin fiyatları İstanbul’da litre başına 22,06 TL, Ankara’da 22,22 TL, İzmir’de 22,35 liradan satılıyor.

BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati petrol ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamasında, "Küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarında yıl boyunca yaşanan fiyat dalgalanmalarının yarattığı maliyet artışlarını vatandaşlarımıza mümkün olduğunca yansıtmamak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.


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benzin motorin indirim

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