Benzine ‘kur’ zammı! Motorinden sonra bu gece o da değişiyor (22 Mayıs Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları)

Petrol fiyatları, ABD’deki borç tavanını yükseltme görüşmelerinin yeniden çıkmaza girmesi ile Cuma günkü yükselişini tersine çevirerek düşüşle kapandı. Petroldeki kaybın bir kısmını sınırlayan etken ise ABD dolarındaki zayıflık oldu. Brent petrol fiyatı son dört haftada toplam yüzde 14'lük kayıptan sonra haftalık bazda yüzde 2 artış gösterdi. Bu gelişme, yurt içinde hali hazırda rekor seviyelerde dolaşan dolar/TL kuru ile birleşince akaryakıt fiyatları için zam kaçınılmaz oldu. Geçtiğimiz hafta motorin fiyatları için gelen zamma bir yenisi daha eklenecek. Peki bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin-mazot fiyatı…

BENZİN LİTRE FİYATI 77 KURUŞ ARTACAK

Son olarak motorin litre fiyatı 76 kuruş yükselmişti. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatı için 77 kuruşluk zam bekleniyor. Mazot fiyatlarında ise herhangi bir değişikliği beklenmiyor.

Zammın ardından benzin fiyatı ortalama olarak İstanbul'da 20.58 TL, Ankara'da 20.94 TL, İzmir'de ise 20.93 TL’ye yükselecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (22 MAYIS 2023 PAZARTESİ)

İSTANBUL

Benzin: 19.81 TL

Motorin: 19.34 TL

LPG (Otogaz): 10.50 TL

ANKARA

Benzin: 20.17 TL

Motorin: 19.74 TL

LPG (Otogaz): 10.65 TL

İZMİR

Benzin: 20.16 TL

Motorin: 19.77 TL

LPG (Otogaz): 10.54 TL





