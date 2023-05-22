FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Benzine ‘kur’ zammı! Motorinden sonra bu gece o da değişiyor (22 Mayıs Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları)

Benzine ‘kur’ zammı! Motorinden sonra bu gece o da değişiyor (22 Mayıs Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları)

22.05.2023 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin-mazot fiyatı indirim zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? soruları araç sahiplerinin gündeminde bugün de yer alıyor. Petrol fiyatlarındaki sakin seyre rağmen Dolar/TL kurundaki artış akaryakıt fiyatları için zam haberlerini beraberinde getirdi. Geçtiğimiz hafta motorin fiyatları için yapılan zammın ardından benzin litre fiyatı da bu gece yarısından itibaren artacak. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları ve haberin detayları…

Benzine ‘kur’ zammı! Motorinden sonra bu gece o da değişiyor (22 Mayıs Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları)

Petrol fiyatları, ABD’deki borç tavanını yükseltme görüşmelerinin yeniden çıkmaza girmesi ile Cuma günkü yükselişini tersine çevirerek düşüşle kapandı. Petroldeki kaybın bir kısmını sınırlayan etken ise ABD dolarındaki zayıflık oldu. Brent petrol fiyatı son dört haftada toplam yüzde 14'lük kayıptan sonra haftalık bazda yüzde 2 artış gösterdi. Bu gelişme, yurt içinde hali hazırda rekor seviyelerde dolaşan dolar/TL kuru ile birleşince akaryakıt fiyatları için zam kaçınılmaz oldu. Geçtiğimiz hafta motorin fiyatları için gelen zamma bir yenisi daha eklenecek. Peki bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin-mazot fiyatı…

iStock-1392157220

BENZİN LİTRE FİYATI 77 KURUŞ ARTACAK

Son olarak motorin litre fiyatı 76 kuruş yükselmişti. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatı için 77 kuruşluk zam bekleniyor. Mazot fiyatlarında ise herhangi bir değişikliği beklenmiyor.

Zammın ardından benzin fiyatı ortalama olarak İstanbul'da 20.58 TL, Ankara'da 20.94 TL, İzmir'de ise 20.93 TL’ye yükselecek.

iStock-896441736

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (22 MAYIS 2023 PAZARTESİ)

İSTANBUL
Benzin: 19.81 TL
Motorin: 19.34 TL
LPG (Otogaz): 10.50 TL

ANKARA
Benzin: 20.17 TL
Motorin: 19.74 TL
LPG (Otogaz): 10.65 TL

İZMİR
Benzin: 20.16 TL
Motorin: 19.77 TL
LPG (Otogaz): 10.54 TL

MOTORİN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taşeron işçiye kadro düzenlemesinde sona gelindi! Taşeron işçiye kadro düzenlemesinde sona gelindi!
'En düşük memur maaşı' iddialarına net yanıt'En düşük memur maaşı' iddialarına net yanıt
Emekliye Temmuz’da 3 kademeli zam formülüEmekliye Temmuz’da 3 kademeli zam formülü
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

En Çok Okunan Haberler

O görüntüler tepki çekmişti! Diyanet'ten açıklama geldi

O görüntüler tepki çekmişti! Diyanet'ten açıklama geldi

Bikinisiyle sere serpe uzandı!

Bikinisiyle sere serpe uzandı!

Herkes akın etti ama bir tane bile satılmadı!

Herkes akın etti ama bir tane bile satılmadı!

Taşeron işçiye kadro düzenlemesinde sona gelindi!

Taşeron işçiye kadro düzenlemesinde sona gelindi!

İşte asgari ücrette seçim sonrası için konuşulan rakam!

İşte asgari ücrette seçim sonrası için konuşulan rakam!

Cumartesi işe gitmeyenlere Yargıtay’dan kötü haber

Cumartesi işe gitmeyenlere Yargıtay’dan kötü haber

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.