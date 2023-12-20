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BENZİNE ZAM! 20 Aralık 2023 benzin ne kadar, motorin kaç TL? Araç sahipleri dikkat, indirim sevinci kısa sürdü

20.12.2023 06:49 | Son Güncelleme:
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Benzin fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Brent petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişikliklerle birlikte araç sahipleri akaryakıt fiyatları için takibini sürdürüyor. Zam haberinin ardından başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar olmak üzere birçok kişi arama motorlarında "20 Aralık 2023 benzine zam mı geldi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 0 Aralık 2023 benzin ne kadar, motorin kaç TL? İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...

BENZİNE ZAM! 20 Aralık 2023 benzin ne kadar, motorin kaç TL? Araç sahipleri dikkat, indirim sevinci kısa sürdü

Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatları için indirimler peş peşe geldi. Brent petrolün varili, Petrol fiyatları ve döviz kurları akaryakıt litre fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Zam haberleri sonrası motorin ve LPG fiyatları da arama motorlarında sorgulanıyor. Benzine 1,46TL zam geldi. İşte zam sonrası 20 Aralık 2023 Çarşamba günü itibarıyla güncel motorin ve benzin fiyatları...

1

BENZİNE ZAM GELDİ!

Benzine zam geldi ve litre fiyatı 1,46TL artış gösterdi.

Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı.

2

BENZİN NE KADAR OLDU? (20 ARALIK 2023)

Benzinin litresi ortalama 34.5 TL'den satılıyor.

İstanbul'da motorinin litre fiyatı ise 35.5 TL.

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İstanbul benzin motorin Zam benzin fiyatı benzine zam
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