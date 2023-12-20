BENZİNE ZAM! 20 Aralık 2023 benzin ne kadar, motorin kaç TL? Araç sahipleri dikkat, indirim sevinci kısa sürdü

Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatları için indirimler peş peşe geldi. Brent petrolün varili, Petrol fiyatları ve döviz kurları akaryakıt litre fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Zam haberleri sonrası motorin ve LPG fiyatları da arama motorlarında sorgulanıyor. Benzine 1,46TL zam geldi. İşte zam sonrası 20 Aralık 2023 Çarşamba günü itibarıyla güncel motorin ve benzin fiyatları...

BENZİNE ZAM GELDİ!

Benzine zam geldi ve litre fiyatı 1,46TL artış gösterdi.

Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı.

BENZİN NE KADAR OLDU? (20 ARALIK 2023)

Benzinin litresi ortalama 34.5 TL'den satılıyor.

İstanbul'da motorinin litre fiyatı ise 35.5 TL.







