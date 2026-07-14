Benzine zam: Gece yarısı tabelalar değişiyor

Benzine zam mı gelecek? Akaryakıt fiyatlarında Brent petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelerle değişirken benzin için zam beklentisi oluştu. Peki, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 14 Temmuz 2026 Salı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 14 Temmuz 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE ZAM MI GELİYOR?

Motorine peş peşe zam sonrası benzinde de zam beklentisi var. Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Motorinin ardından benzine de zam göründü. Sektör kaynakları, benzine çarşambadan geçerli 1 TL 60 kuruş düzeyinde zam beklendiğini belirterek, 'Savaş, küresel piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatını etkiledi. Zamlar, peş peşe geliyor' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (14 TEMMUZ 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.98 TL

Motorin: 69.96 TL

LPG: 31.19 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.82 TL

Motorin: 69.80 TL

LPG: 30.59 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.93 TL

Motorin: 71.07 TL

LPG: 31.19 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.22 TL

Motorin: 71.34 TL

LPG: 30.99 TL