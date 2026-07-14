Benzine zam: Gece yarısı tabelalar değişiyor

Benzine zam mı gelecek? Akaryakıt fiyatlarında Brent petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelerle değişirken benzin için zam beklentisi oluştu. Peki, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 14 Temmuz 2026 Salı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 14 Temmuz 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...
Motorine peş peşe zam sonrası benzinde de zam beklentisi var. Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Motorinin ardından benzine de zam göründü. Sektör kaynakları, benzine çarşambadan geçerli 1 TL 60 kuruş düzeyinde zam beklendiğini belirterek, 'Savaş, küresel piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatını etkiledi. Zamlar, peş peşe geliyor' dedi" ifadelerini kullanmıştı.
İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 62.98 TL
Motorin: 69.96 TL
LPG: 31.19 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 62.82 TL
Motorin: 69.80 TL
LPG: 30.59 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 63.93 TL
Motorin: 71.07 TL
LPG: 31.19 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64.22 TL
Motorin: 71.34 TL
LPG: 30.99 TL
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