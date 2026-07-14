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Benzine zam: Gece yarısı tabelalar değişiyor

Benzine zam mı geliyor? Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatı, kurdaki hareket ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeyi sürdürürken bir zam beklentisi daha oluştu. 14 Temmuz 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin, benzin, LPG fiyatları...

Benzine zam: Gece yarısı tabelalar değişiyor
Hande Dağ

Benzine zam mı gelecek? Akaryakıt fiyatlarında Brent petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelerle değişirken benzin için zam beklentisi oluştu. Peki, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 14 Temmuz 2026 Salı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 14 Temmuz 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine zam: Gece yarısı tabelalar değişiyor 1

BENZİNE ZAM MI GELİYOR?

Motorine peş peşe zam sonrası benzinde de zam beklentisi var. Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Motorinin ardından benzine de zam göründü. Sektör kaynakları, benzine çarşambadan geçerli 1 TL 60 kuruş düzeyinde zam beklendiğini belirterek, 'Savaş, küresel piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatını etkiledi. Zamlar, peş peşe geliyor' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

Benzine zam: Gece yarısı tabelalar değişiyor 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (14 TEMMUZ 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine zam: Gece yarısı tabelalar değişiyor 3

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.98 TL
Motorin: 69.96 TL
LPG: 31.19 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.82 TL
Motorin: 69.80 TL
LPG: 30.59 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.93 TL
Motorin: 71.07 TL
LPG: 31.19 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.22 TL
Motorin: 71.34 TL
LPG: 30.99 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
69.9
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.92
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
35.72
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
52.28
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
40.1
Gazyağı
66.23
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