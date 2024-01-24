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BENZİNE ZAM GELDİ! Akaryakıt fiyatlarında 4 ay sonra ilk kez (24 Ocak Çarşamba güncel benzin-mazot fiyatı)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
24.01.2024 08:49 | Son Güncelleme:
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Akaryakıt almak isteyenler bu sabah zamlı fiyatlar ile karşılaştı! Brent petrol fiyatlarının yükselmesi ile motorin zammının ardından benzine de zam geldi. Zam sonrası İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde güncel akaryakıt fiyatları değişti. Benzin litre fiyatı 39 liranın üzerine çıktı! İşte il il güncel benzin-mazot fiyatı ve akaryakıt fiyatları için son dakika haberinin detayları…

BENZİNE ZAM GELDİ! Akaryakıt fiyatlarında 4 ay sonra ilk kez (24 Ocak Çarşamba güncel benzin-mazot fiyatı)

Benzin ve motorin başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol ve dolar/TL kuru ile yön bulmaya devam ediyor. Petrol fiyatları Kızıldeniz’de artan askeri faaliyetlere karşı artan arz beklentileri ile dalgalı bir seyir izlemesinin ardından bir mitar geri çekildi. Ancak hafta başında yaşanan yüzde 2’lik artış akaryakıt litre fiyatları için zammı getirdi. İşte 24 Ocak 2024 Çarşamba mazot-benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları…

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BENZİNE ZAM GELDİ

Motorin fiyatları geçtiğimiz hafta 1,15 TL’lik zam ile 41 lirayı aşmıştı. Bugün ise benzin fiyatları değişti. 1,46 TL’lik zam tabelaya yansıdı. Gelen artışın ardından benzin litre fiyatları 39 lirayı aştı. Böylece 22 Eylül 2023’ten bu yana fiyatlar bir kez daha bu seviyeleri görmüş oldu.

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İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Benzin: 38,28 TL – 38,36 TL
Motorin: 40,14 TL – 40,21 TL
LPG (Otogaz): 20,11 TL – 19,85 TL

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ANKARA BENZİN MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 39,03 TL
Motorin: 40,92 TL
LPG (Otogaz): 20,29 TL

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İZMİR 24 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 39,22 TL
Motorin: 41,11 TL
LPG (Otogaz): 20,32 TL

BENZİN

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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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