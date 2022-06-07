BENZİNE ZAM GELDİ Mİ? Benzin zammı sonrası fiyatlar ne kadar oldu? Benzin fiyatı kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatlar! 7 Haziran 2022 Salı

Benzin ve motorin fiyatları 7 Haziran 2022 Salı günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerdeki zam açıklamasının ardından güncel fiyatlar İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Benzine zam geldi mi? Benzin zammı sonrası fiyatlar ne kadar oldu? İstanbul, İzmir, Ankara'nın güncel akaryakıt fiyatları haberimizde...

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

Benzine en son 2 Haziran Perşembe günü zam geldi. Benzinin litresi 26,24 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

2 Haziran Çarşamba günü gelen zammın ardından İstanbul'da benzinin litresi 26,24 TL'ye oldu.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,41 liradan satılıyordu. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 25,90 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA LPG NE KADAR?

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL, İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR?

Ankara'da 25,11 liradan satılan benzinin litresi 26,33 liraya çıktı.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da 24,5 TL'den satılan motorinin litresi 25,99 TL'ye yükseldi.

ANKARA'DA LPG NE KADAR?

Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL

İZMİR'DE BENZİN NE KADAR?

İzmir'de 25,13 liradan satılan benzinin litresi 26,35 liraya yükseldi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de 24,51 liradan satılan motorinin litresi 26 liraya yükseldi.

İZMİR'DE LPG NE KADAR?

İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 TL

