Benzine zam geldi, motorini 2 TL solladı! Akaryakıta OPEC+ zammı (5 Nisan Çarşamba güncel benzin-mazot fiyatı)

Petrol ihraç eden OPEC+ ülkeleri, petrol fiyatlarındaki düşüşü durdurmak için Mayıs ayından itibaren günlük petrol üretimini 1,66 milyon varil azaltma kararı aldı. Bu kararın ardından petrol fiyatlarında hızlı yükseliş görüldü. Mart ayında bankacılık krizinin ekonomileri yavaşlatacağı kaygısıyla Kasım 2021 seviyelerine gerileyen ham petrol, OPEC+’in arz kesintisi kararı öncesi 74 dolar civarındayken, kararın ardından 81 dolara yükseldi. Brent petrol ise 86 dolara çıktı.

Yurt içi akaryakıt fiyatları hem küresel petrol fiyatlarından hem de dolar/TL kurundan etkileniyor. Mart ayında kademeli olarak 19 seviyesi üzerine çıkan dolar/TL, bu hafta 19,20 üzerinde rekor seviyeden işlem görüyor. Tüm bu gelişmeler sonucunda benzin litre fiyatı bugün zamlandı.

BENZİNE ZAM GELDİ

Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin etkisiyle bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,12 TL zam geldi. İstanbul’da ortalama 21,32 TL olan benzinin litre fiyatı, yapılan zamla 22,44 TL’ye yükseldi.

Motorin litre fiyatları için şimdilik herhangi bir zam ya da indirim beklenmiyor.

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 22,44 TL

Motorin: 20,43 TL

LPG (Otogaz): 10,30 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 22,83 TL

Motorin: 20,77 TL

LPG (Otogaz): 10,31 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 22,81 TL

Motorin: 20,85 TL

LPG (Otogaz): 10,09 TL





