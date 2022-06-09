BENZİNE ZAM MI GELECEK? Benzin ve LPG fiyatları ne kadar olacak, fiyatlar ne zamandan itibaren geçerli olacak? 9 Haziran 2022 güncel benzin fiyatları!

Benzin ve LPG fiyatlarına yeni bir zam daha bekleniyor. Petrol fiyatları 125 dolara kadar yükseldi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin hem benzin ve LPG'ye yansıyacağı düşünülüyor. Peki benzin ve LPG fiyatları ne kadar olacak, fiyatlar ne zamandan itibaren geçerli olacak? 9 Haziran 2022 güncel benzin fiyatları ve merak edilenler haberimizde...
Artan dolar kuru nedeniyle 10 Haziran Cuma gecesinden geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 TL 45 kuruş zam bekleniyor.
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut Twitter hesabında yaptığı paylaşımda cuma gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 TL 45 kuruş zam beklendiğini belirtti.
Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı 27 TL'yi geçmiş olacak.
İşte CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut tarafından yapılan açıklama:
"Benzine bir zam daha!
Cuma gecesinden itibaren benzine 1 lira 45 kuruş zam bekleniyor."
İstanbul Benzin: 26,24 TL (zammın ardından en az 27,48 TL olacak)
Ankara Benzin: 26,33 TL (zamdan sonra en az 27,57 TL olacak)
İzmir Benzin: 26,35 TL (belirtilene göre en az 27,59 TL olacak)
Benzinin litresi 2 Haziran Perşembe günü gelen zamda 26,24 TL'ye çıkmıştı.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,90 liradan satılıyordu. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 27.89 TL'ye çıktı.
İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL
Ankara'da 25,11 liradan satılan benzinin litresi 2 Haziran'da 26,33 TL'ye yükselmişti.
Ankara'da motorinin litresi 25,99 TL'den 28.01 TL'ye yükseldi.
Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL
İzmir'de 26,35 liradan satılan benzinin litresi 28.01 liraya yükseldi.
İzmir'de 24,51 liradan satılan motorinin litresi 26 liraya yükseldi.
İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 TL
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