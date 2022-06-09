BENZİNE ZAM MI GELECEK? Benzin ve LPG fiyatları ne kadar olacak, fiyatlar ne zamandan itibaren geçerli olacak? 9 Haziran 2022 güncel benzin fiyatları!

Benzin ve LPG fiyatlarına yeni bir zam daha bekleniyor. Petrol fiyatları 125 dolara kadar yükseldi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin hem benzin ve LPG'ye yansıyacağı düşünülüyor. Peki benzin ve LPG fiyatları ne kadar olacak, fiyatlar ne zamandan itibaren geçerli olacak? 9 Haziran 2022 güncel benzin fiyatları ve merak edilenler haberimizde...

BENZİNE ZAM MI GELECEK?

Artan dolar kuru nedeniyle 10 Haziran Cuma gecesinden geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 TL 45 kuruş zam bekleniyor.

BENZİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut Twitter hesabında yaptığı paylaşımda cuma gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 TL 45 kuruş zam beklendiğini belirtti.

Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı 27 TL'yi geçmiş olacak.

İşte CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut tarafından yapılan açıklama:

"Benzine bir zam daha!

Cuma gecesinden itibaren benzine 1 lira 45 kuruş zam bekleniyor."

BENZİN ZAMMI SONRASI İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

İstanbul Benzin: 26,24 TL (zammın ardından en az 27,48 TL olacak)

Ankara Benzin: 26,33 TL (zamdan sonra en az 27,57 TL olacak)

İzmir Benzin: 26,35 TL (belirtilene göre en az 27,59 TL olacak)

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Benzinin litresi 2 Haziran Perşembe günü gelen zamda 26,24 TL'ye çıkmıştı.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,90 liradan satılıyordu. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 27.89 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA LPG NE KADAR?

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR?

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Ankara'da 25,11 liradan satılan benzinin litresi 2 Haziran'da 26,33 TL'ye yükselmişti.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

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Ankara'da motorinin litresi 25,99 TL'den 28.01 TL'ye yükseldi.

ANKARA'DA LPG NE KADAR?

Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL

İZMİR'DE BENZİN NE KADAR?

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İzmir'de 26,35 liradan satılan benzinin litresi 28.01 liraya yükseldi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de 24,51 liradan satılan motorinin litresi 26 liraya yükseldi.

İZMİR'DE LPG NE KADAR?

İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 TL

