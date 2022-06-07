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BENZİNE ZAM MI GELECEK? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak? İşte 7 Haziran 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

07.06.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzine zam mı gelecek? Benzin ve motorin fiyatlarıyla ilgili vatandaşı üzecek bir son dakika açıklaması yapıldı. İddiaya göre gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen zamlarla birlikte benzin ve motorin fiyatları artacak. Peki Benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak? Yapılan açıklamanın detayları ve 7 Haziran 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları haberimizde...

BENZİNE ZAM MI GELECEK? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak? İşte 7 Haziran 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları ile ilgiki son dakika haberine göre yeni bir zam daha bekleniyor. Bu kez iddia CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ve CHP PM üyesi Deniz Demir'den geldi. Peki Benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak? Yapılan açıklamanın detayları ve 7 Haziran 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları haberimizde...

BENZİNE ZAM MI GELECEK?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ve CHP PM üyesi Deniz Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada benzine 1 lira 20, motorine de 1 lira 40 kuruş zam yapılacağını iddia etti.

Demir'in paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Benzin ve motorine yeni zam yolda. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre bu gece yarısından (7 Haziran) geçerli olmak üzere motorine 1 lira 40 kuruş, Çarşamba gece yarısından (8 Haziran) geçerli olmak üzere benzine 1 lira 20 kuruş zam gelecek."

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İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

2 Haziran Çarşamba günü gelen zammın ardından İstanbul'da benzinin litresi 26,24 TL'ye oldu.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,41 liradan satılıyordu. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 25,90 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA LPG NE KADAR?

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL, İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR?

Ankara'da 25,11 liradan satılan benzinin litresi 26,33 liraya çıktı.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da 24,5 TL'den satılan motorinin litresi 25,99 TL'ye yükseldi.

ANKARA'DA LPG NE KADAR?

Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL

İZMİR'DE BENZİN NE KADAR?

İzmir'de 25,13 liradan satılan benzinin litresi 26,35 liraya yükseldi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de 24,51 liradan satılan motorinin litresi 26 liraya yükseldi.

İZMİR'DE LPG NE KADAR?

İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 TL

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir
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