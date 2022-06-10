Benzine zam mı gelecek? Benzinin zamlı fiyatı ne kadar olacak, ne zaman itibaren geçerli olacak?

Benzine zam mı gelecek? sorusunun yanıtı brent petrol fiyatındaki yükseliş nedeniyle araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. Hem benzine hem de LPG otogaz fiyatlarına zam geleceği düşünülüyor. Peki benzinin zamlı fiyatı ne kadar olacak, ne zaman itibaren geçerli olacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

BENZİNE ZAM MI GELECEK?

Benzine zam geleceği düşünülüyor. Zam, 11 Haziran itibariyle fiyatlara yansıyacak.

İstanbul'da benzinin litresi 26 TL 23 kuruştan satışa sunuluyor. Son zammın ardından motorin fiyatları da 27.89 TL'den satılıyor.

BENZİNİN ZAMLI FİYATI NE KADAR OLACAK?

11 Haziran'dan itibaren geçerli olacak zamla birlikte benzin fiyatları 28 TL sınırını aşacak.

29.28.41 TL'den satılacak benzin adım adım 30 TL sınırına yaklaşıyor. Son olarak Çarşamba günü motorine 1.93 TL zam gelmişti.

Öte yandan LPG otogaz fiyatlarına da zam geleceği belirtiliyor. Otogaz için 54 kuruş zam bekleniyor.

BENZİN ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

Brent petrol fiyatlarındaki artış nedenitle benzin zam geleceği ve söz konusu zammın 11 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olacağı düşünülüyor.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Benzinin litresi 2 Haziran Perşembe günü gelen zamda 26,24 TL'ye çıkmıştı.

İstanbul'da motorin ve LPG fiyatları:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,90 liradan satılıyordu. Son zamla birlikte motorinin litre fiyatı 27.89 TL'ye çıktı.

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı 11.61 TL, İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı ise 11.82 TL.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR?

Ankara'da 25,11 liradan satılan benzinin litresi 2 Haziran'da 26,33 TL'ye yükseldi.

Ankara'da motorin ve LPG fiyatları:

Ankara'da motorinin litresi 25,99 TL'den 28.01 TL. Ankara'da LPG litre fiyatı ise 11.85 TL.

İZMİR'DE BENZİN NE KADAR?

İzmir'de 26,35 liradan satılan benzinin litresi son camla 28.01 liraya yükseldi.

İzmşir'de motorin ve LPG fiyatları:

İzmir'de son zamla 24,51 liradan satılan motorinin litresi 26 liraya yükseldi. İzmir'de LPG litre fiyatı ise 11.55 TL.

