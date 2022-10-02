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BENZİNE ZAM MI GELİYOR? 1 Ekim Pazar günü benzin ve motorin fiyatları!

02.10.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları vatandaşlar tarafından en araştırılan konular arasında bulunuyor. Her geçen gün gelen zamların benzin fiyatlarına yansıması merak ediliyor. Araç sahipleri benzine ve motorine zam gelecek mi diye internet üzerinden araştırmalar yapıyor. Peki benzine zam mı geliyor? İşte 1 Ekim Pazar günü güncel benzin ve motorin fiyatları...

BENZİNE ZAM MI GELİYOR? 1 Ekim Pazar günü benzin ve motorin fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları merak edilirken çok sayıda vatandaş akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Yılın sonuna doğru yaklaşırken vatandaşlar benzine zam gelebileceğini düşünüyor. 2 Ekim güncel akaryakıt fiyatları internet üzerinden araştırılıyor. Peki, 2 Ekim benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin kaç TL? 2 Ekim 2022 Pazar gününün motorin ve benzin fiyatları haberimizde...

BENZİNE ZAM MI GELECEK?

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Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları brent petrol fiyatının 90 doların altına gerilemesi sonrası merak konusu oldu. Döviz fiyatlarındaki hareketlilik sonrası brent petrol ocak ayından bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Bu durum sonrası benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyordu. Araç sahipleri benzin ve motorinde 5 TL indirim beklerken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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Motorine 1 lira 25 kuruş, benzine 96 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 2 EKİM 2022

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İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.25 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.10 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

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İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.24 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.08 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

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Ankara'da benzin litre fiyatı 19.39 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 23.20 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

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İzmir'de benzin litre fiyatı 19.38 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 23.24 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL


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