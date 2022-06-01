Benzine zam mı geliyor, ne zaman gelecek? 1 Haziran 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG fiyatı ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları!

Benzine zam haberleri ve benzin fiyatları akaryakıt fiyatlarına dair yapılan açıklama sonrası araç sahipleri tarafından merak edildi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere motorin, LPG ve güncel akaryakıt fiyatları internette araştırılıyor. Peki Benzine zam mı geliyor, ne zaman gelecek? 1 Haziran 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarına dair güncel bilgiler ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

BENZİNE ZAM MI GELİYOR?

Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili flaş bir açıklamada bulunuldu. Buna göre bu gece yarısından itibazen benzin ve motorin litre fiyatı 1 liradan fazla zamlanacak.

BENZİNE NE ZAMAN ZAM GELECEK?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akatryakıt fiyatlarına yeni zam geleceği öğrenildi. Buna göre bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,22 kuruş, Motorin grubunda 1,49 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Yapılan açıklamada, "Fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir" ifadesine yer verildi.

1 HAZİRAN 2022 BENZİN FİYATI NE KADAR?

27 Mayıs Cuma günü gelen zamla benzinin litre fiyatı İstanbul’da 24,32 TL’ye oldu.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR?

Ankara'da benzin gelen son zamla birlikte 24,42 TL oldu.

İZMİR'DE BENZİN NE KADAR?

İzmir'de benzin litre fiyatı 24,42 TL oldu.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

27 Mayıs Cuma günü gelen zamla motorinin litre fiyatı İstanbul’da 23,50 TL’ye yükseldi.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Öte yandan Ankara'da motorin gelen son zamla sebebiyle 23,59 TL’ye yükseldi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de motorin litre fiyatı ise 23,59 TL'ye yükseldi.

İSTANBUL'DA LPG NE KADAR?

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL

ANKARA'DA LPG NE KADAR?

Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL

İZMİR'DE LPG NE KADAR?

İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 TL

