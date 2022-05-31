Benzine zam haberleri ve benzin fiyatları 31 Mayıs Pazartesi, yani haftanın ikinci günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere motorin, LPG ve güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki Benzine zam mı geliyor, ne zaman gelecek? 31 Mayıs 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarına dair güncel bilgiler ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

BENZİNE ZAM MI GELİYOR?

Akaryakıta üst üste gelen zam gelmesi sonrası araç sahiplerini tedirgin edecek bir gelişme daha yaşandı.

Avrupa Birliği ülkelerinin Rus petrolüne karşı aldığı ambargo kararının ardından Brent petrol fiyatları hareketlendi.

Alınan karar sonrası 123 dolara kadar dayanan Brent petrol, son 1 haftada yüzde 9 artış gösterdi.

Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yeni zam yapılma ihtimalinin güçlendirdi.

BENZİNE NE ZAMAN ZAM GELECEK?

Benzine zam geleceği iddia edildi. Brent petrol 123 doları aşarken, ABD ham petrolü de 119 doları gördü.

Brent petroldeki bu yükselişin akaryakıt fiyatlarına yansıyacağı düşünülüyor.

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yaşanan artışın Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına büyük oranda yansıması bekleniyor.

31 MAYIS 2022 BENZİN FİYATI NE KADAR?

27 Mayıs Cuma günü gelen zamla benzinin litre fiyatı İstanbul’da 24,32 TL’ye oldu.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR?

Ankara'da benzin gelen son zamla birlikte 24,42 TL oldu.

İZMİR'DE BENZİN NE KADAR?

İzmir'de benzin litre fiyatı 24,42 TL oldu.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

27 Mayıs Cuma günü gelen zamla motorinin litre fiyatı İstanbul’da 23,50 TL’ye yükseldi.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Öte yandan Ankara'da motorin gelen son zamla sebebiyle 23,59 TL’ye yükseldi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de motorin litre fiyatı ise 23,59 TL'ye yükseldi.

İSTANBUL'DA LPG NE KADAR?

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL

ANKARA'DA LPG NE KADAR?

Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL

İZMİR'DE LPG NE KADAR?

İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 TL



