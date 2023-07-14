Benzine zam yolda! Araç sahiplerine kötü haber, hemen depoları doldurun! (14 Temmuz Cuma 2023 güncel akaryakıt, benzin, mazot fiyatı)

Benzin, motorin ve LPG ile ilgili zam haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Araç sahipleri için kötü haber geldi. Geçtiğimiz salı günü motorine 1,07 TL yapılan zam sonrası şimdi de benzine zam geliyor. İşte 14 Temmuz 2023 Cuma günü gününün güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları...

BENZİN FİYATINA ZAM GELİYOR

Benzin fiyatına 15 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,36 TL zam geliyor. Zam pompaya yansıyacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel benzin fiyatı, LPG fiyatları ve mazot fiyatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte güncel benzin fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 26,66 TL

Motorin fiyatı: 26,29 TL

LPG (Otogaz): 1,29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatları: 26,62 TL

Motorin fiyatları: 26,23 TL

LPG (Otogaz): 10,86 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 27,17 TL

Mazot fiyatı: 26,79 TL

LPG (Otogaz): 11,29 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATI

Benzin fiyatı: 20.16 TL

Mazot fiyatları: 26,87 TL

LPG (Otogaz): 11,05 TL



