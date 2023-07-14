FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Benzine zam yolda! Araç sahiplerine kötü haber, hemen depoları doldurun! (14 Temmuz Cuma 2023 güncel akaryakıt, benzin, mazot fiyatı)

Benzine zam yolda! Araç sahiplerine kötü haber, hemen depoları doldurun! (14 Temmuz Cuma 2023 güncel akaryakıt, benzin, mazot fiyatı)

14.07.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ile ilgili son dakika gelişmeleri zam haberleri sonrası vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesinin ardından benzinin fiyatı 40 kuruş, motorinin fiyatı 38 kuruş zamlanmıştı. Son olarak motorin fiyatı yükseldi. Bu gelişme sonrası bu kez de bu kez benzine zam geliyor. Peki, benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 14 Temmuz 2023 Cuma gününün güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine zam yolda! Araç sahiplerine kötü haber, hemen depoları doldurun! (14 Temmuz Cuma 2023 güncel akaryakıt, benzin, mazot fiyatı)

Benzin, motorin ve LPG ile ilgili zam haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Araç sahipleri için kötü haber geldi. Geçtiğimiz salı günü motorine 1,07 TL yapılan zam sonrası şimdi de benzine zam geliyor. İşte 14 Temmuz 2023 Cuma günü gününün güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları...

motorin benzin

BENZİN FİYATINA ZAM GELİYOR

Benzin fiyatına 15 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,36 TL zam geliyor. Zam pompaya yansıyacak.

benzin

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel benzin fiyatı, LPG fiyatları ve mazot fiyatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte güncel benzin fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 26,66 TL

Motorin fiyatı: 26,29 TL

LPG (Otogaz): 1,29 TL

motorin benzin

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatları: 26,62 TL

Motorin fiyatları: 26,23 TL

LPG (Otogaz): 10,86 TL

benzin

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 27,17 TL

Mazot fiyatı: 26,79 TL

LPG (Otogaz): 11,29 TL

benzin-fiyatlarina-devlet-el-atiyor-artik-sistem-degisiyor-200-lira-ucuza-akaryakit-alabileceksiniz-460

İZMİR AKARYAKIT FİYATI

Benzin fiyatı: 20.16 TL

Mazot fiyatları: 26,87 TL

LPG (Otogaz): 11,05 TL

BENZİN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marketteki süt fiyatlarında artış olacakmı?Marketteki süt fiyatlarında artış olacakmı?
Anahtar Kelimeler:
benzin LPG motorin benzin zammı benzine zam

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünya bu animasyonu konuşuyor! Patlama anına yoğun ilgi gösterildi

Dünya bu animasyonu konuşuyor! Patlama anına yoğun ilgi gösterildi

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Yerel halkla oturup alkol içti! 4.000 kişiye saldırıp yaraladı

Yerel halkla oturup alkol içti! 4.000 kişiye saldırıp yaraladı

Başı ağrıyordu! Alnından öyle bir şey çıktı ki...

Başı ağrıyordu! Alnından öyle bir şey çıktı ki...

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.