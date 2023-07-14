Benzine zam yolda! Araç sahiplerine kötü haber, hemen depoları doldurun! (14 Temmuz Cuma 2023 güncel akaryakıt, benzin, mazot fiyatı)

Benzin, motorin ve LPG ile ilgili zam haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Araç sahipleri için kötü haber geldi. Geçtiğimiz salı günü motorine 1,07 TL yapılan zam sonrası şimdi de benzine zam geliyor. İşte 14 Temmuz 2023 Cuma günü gününün güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları...
Benzin fiyatına 15 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,36 TL zam geliyor. Zam pompaya yansıyacak.
Güncel benzin fiyatı, LPG fiyatları ve mazot fiyatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte güncel benzin fiyatları:
Benzin fiyatı: 26,66 TL
Motorin fiyatı: 26,29 TL
LPG (Otogaz): 1,29 TL
Benzin fiyatları: 26,62 TL
Motorin fiyatları: 26,23 TL
LPG (Otogaz): 10,86 TL
Benzin fiyatı: 27,17 TL
Mazot fiyatı: 26,79 TL
LPG (Otogaz): 11,29 TL
Benzin fiyatı: 20.16 TL
Mazot fiyatları: 26,87 TL
LPG (Otogaz): 11,05 TL