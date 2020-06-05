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Berat Albayrak ekonomistlerle bir araya geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.06.2020 11:46 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da ekonomistlerle bir araya geldi. Dolmabahçe'deki çalışma ofisindeki toplantı saat 11.00 sıralarında başladı.

Berat Albayrak ekonomistlerle bir araya geldi

Bakan Albayrak'ın İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleştirdiği toplantıda corona virüs sürecinde yapılan destekler, kamu bankalarının kredi paketi hamleleri ve önümüzdeki dönemde ekonomide atılacak adımlara ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor.

Bakan Albayrak geçtiğimiz günlerde banka genel müdürleri ile de bir toplantı yapmış ve sonrasında "COVİD-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik." açıklamasında bulunmuştu.

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