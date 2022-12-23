FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni karar! 1 Ocak'tan itibaren geçerli

Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni karar! 1 Ocak'tan itibaren geçerli

23.12.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni düzenleme kararı alındı. Buna göre 1 Ocak'tan itibaren haftanın bir günü kapalı olacak. Günün ise pazar olması kararlaştırıldı.

Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni karar! 1 Ocak'tan itibaren geçerli

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönündeki kararın 1 Ekim'de uygulamaya geçmesi planlanıyordu. Ancak hazırlıklarının tamamlanmaması nedeniyle ertelenen karar için tarih belli oldu.

iStock-1349298950

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, eksikliklerin giderildiğini bildirerek, "Odalarımızın talepleri doğrultusunda kaymakamlıklarımız ve valiliklerimiz nezdinde belirlenen günlerde berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulaması 1 Ocak itibarıyla başlayacaktır. Tatil günü olarak genel temayül pazar günü olması yönündedir. Söz konusu tatil hakkı tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da bu vesile ile engellenecektir” açıklamasında bulundu.

Karakaş, kararla berber, kuaför ve güzellik salonu işletmeci ve çalışanlarına haftanın bir günü dinlenme ve sosyalleşmelerine imkanı tanındığını kaydetti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Daha asgari ücret zammı gelmeden eski fiyatlara yüzde 30 eklediler!Daha asgari ücret zammı gelmeden eski fiyatlara yüzde 30 eklediler!
3,4 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Süre uzatıldı3,4 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Süre uzatıldı
Herkesin beklediği asgari ücret belli olduHerkesin beklediği asgari ücret belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Kuaför

En Çok Okunan Haberler

Hastane randevuları ile ilgili yeni uygulama! MHRS'de artık...

Hastane randevuları ile ilgili yeni uygulama! MHRS'de artık...

Memur ve emekli zamları için kritik tarih!

Memur ve emekli zamları için kritik tarih!

Cristiano Ronaldo ''Evet'' dedi, Fenerbahçe taraftarı bayram etti!

Cristiano Ronaldo ''Evet'' dedi, Fenerbahçe taraftarı bayram etti!

Gören şaşkına dönüyor! Vatandaşlar isyan etti, fark dudak uçuklattı

Gören şaşkına dönüyor! Vatandaşlar isyan etti, fark dudak uçuklattı

Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Fiyat 150 binin üstüne çıkacak

Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Fiyat 150 binin üstüne çıkacak

Gümüşün performansı 2023'te altını sollayacak

Gümüşün performansı 2023'te altını sollayacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Flaş fırsat: Çok sevilen o robot süpürgede 2500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Flaş fırsat: Çok sevilen o robot süpürgede 2500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.