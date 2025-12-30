FİNANS

BES için Bakanlık kolları sıvadı: Yüzde 30 katkı son buluyor! Nedeni belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yıl bütçeye maliyeti 75 milyar TL olan devlet katkısı tutarını 2026 bütçesinde yüzde 76 artışla 132 milyara çıkarmıştı. Ancak enflasyonun düşmesi ile beraber Bakanlık, BES destek katkısını da düşürmeyi hedefliyor. HaberTürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, BES yüzde 30 olan devlet katkısının yüzde 20'ye düşürmeyi hedefliyor.

Ezgi Sivritepe

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2026'da bütçeye maliyeti 132 milyar TL olan Bireysel Emeklilik Sistemi Destek ödemelerini yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürmeyi planlıyor. Enflasyondaki kademeli düşüşü göz önünde bulunduran Bakanlık, bütçeye maliyetini düşürmeye çalışıyor.

BES için Bakanlık kolları sıvadı: Yüzde 30 katkı son buluyor! Nedeni belli oldu 1

DEVLET DESTEĞİ DÜŞÜRÜLECEK Mİ?

HaberTürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, BES fonlarının son 3 yıldır enflasyonun üstünde getiri sağlaması etkinin sınırlı kalabileceğini gösteriyor. Ak, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın her 100 liralık birikime devletin 30 lira katkı yaptığı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi'nde oranın yüzde 20'ye düşürülmesi çalışması yaptığı öğrenildi" dedi.
BES için Bakanlık kolları sıvadı: Yüzde 30 katkı son buluyor! Nedeni belli oldu 2

ERDOĞAN'A YETKİ VERİLMİŞTİ

Bir süre önce ise Cumhurbaşkanı'na devlet katkı paylarını yüzde 50'ye çıkarılması ve sıfıra kadar indirmeye yetki verilmişti. BES, şimdiye kadar hisse fonları aracılığı ile Borsa İstanbul ve tahvil fonları aracılığı ile de devlet tahvillerine yatırımı artırarak 2,1 trilyon liralık büyüklüğe ulaştı.
BES için Bakanlık kolları sıvadı: Yüzde 30 katkı son buluyor! Nedeni belli oldu 3

BES'İN DEVLETE YÜKÜ NE KADAR?

Ak, sistemin hayata geçtiği dönemde devlet katkısının olmadığını hatırlatarak, "Çalışanlar vergi iadesi şeklinde destekleniyordu. Bu nedenle devlet katkısının başladığı 2013'ten bu yana sistemden erken ayrılmalar nedeniyle Hazine'ye dönen 39 milyar lirayı da gözönüne alarak fiilen sistemin devlete gerçek yükünün yüzde 15-20 civarında olduğunu söylersek yanlış söylemiş olmayız" şeklinde konuştu.
BES için Bakanlık kolları sıvadı: Yüzde 30 katkı son buluyor! Nedeni belli oldu 4

İKİ ÖNERİ GELDİ!

Sisteme olan güvenin bozulmaması için ise Sigorta ve Özel Emeklilik Şirketleri Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) eski müfettişi Doç. Dr. Metin Sarıaslan, şu şekilde bir öneride bulundu:

"BES’te devlet katkısını yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürmeyin. Bunun yerine, OKS’de olduğu gibi devlet katkısının hak edildikçe katılımcının hesabına aktarılması sistemine geçin. Bu yöntem hem sistemde kalıcılığı artırır hem de devlet katkısının amacına daha uygun kullanılmasını sağlar. İkinci önerim; hak edilen devlet katkısı tutarlarına ait fonların yönetiminin de katılımcılara bırakılmasıdır. Böylelikle devlet katkısı getirisi düşük kalıyor şikayetleri de biter"
BES için Bakanlık kolları sıvadı: Yüzde 30 katkı son buluyor! Nedeni belli oldu 5


İkinci öneri ise 56 yaşını dolduranlara yüzde 20 altında olanlara ise yüzde 25 veya 30 devlet katkısı verilmesi.

