FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Beşeri sermaye yatırımlarıyla nitelikli eleman açığı önlenecek

Beşeri sermaye yatırımlarıyla nitelikli eleman açığı önlenecek

10.09.2024 14:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, beşeri sermaye yatırımlarıyla genç ve dinamik nüfusunun becerilerini geliştirerek nitelikli eleman açığının önüne geçecek. Orta Vadeli Program'a göre, Türkiye'nin sahip olduğu genç ve dinamik nüfusun becerilerinin geliştirilmesine yönelik başta mesleki ve teknik olmak üzere eğitim kalitesi iyileştirilecek.

Beşeri sermaye yatırımlarıyla nitelikli eleman açığı önlenecek

2025-2027 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program'dan (OVP) yapılan derlemeye göre, program döneminde, beşeri sermaye yatırımlarının güçlendirilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik beceri uyumsuzluklar en aza indirilerek kadın ve gençler başta olmak üzere istihdamın artırılması ve verimliliğinin güçlendirilmesi sağlanacak.

Mesleki ve teknik eğitim müfredatı, özel sektörle işbirliği içerisinde güncellenecek. Mesleki ve teknik ortaöğretim ile yükseköğretim mezunlarına yönelik mezun takip sistemi oluşturulacak. İş gücü piyasası performansları analiz edilerek ilgili paydaşlara iletilecek.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİME ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

Okul öncesi eğitime erişimi kolaylaştırmak amacıyla ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak öncelikli bölge ve aile ihtiyaçları için farklı modeller üzerinde çalışmalar yürütülecek.

Erken yaştakiler, bilim, teknoloji ve mesleki kariyer alanlarında uygun kabiliyetlerini geliştirebilecekleri alanlara yönlendirilecek.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücünü oluşturacak AR-GE odaklı insan kaynağının artırılması amacıyla ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ile mezunlarının bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlık sürecinde ihtiyaç duydukları makine, teçhizat ve sarf malzemelerini bir arada bulunduran proje atölyeleri 81 ilde yaygınlaştırılacak.

Nitelikli insan kaynağını ve araştırma kapasitesini artırmak üzere AR-GE projelerinde yer alan bursiyer sayısı artırılacak ve genç araştırmacılara yönderlik desteği verilecek.

Yurt dışındakiler de dahil olmak üzere araştırmacılar için tam veya kısmi zamanlı çalışma imkanları çeşitlendirilecek ve işbirlikleri güçlendirilecek. İmalat sanayisi istihdamının özendirilmesi amacıyla istihdamını artıran KOBİ'lere KOSGEB tarafından destek sağlanacak.

Üniversite öğrencilerinin teknoloji firmalarında staj imkanlarını yaygınlaştırmak üzere özel sektörde stajyer programları teşvik edilecek.

YURT DIŞINA ÖĞRENCİ GÖNDERİLECEK

Savunma sanayisi, yapay zeka, siber güvenlik, temiz ve sürdürülebilir enerji ile uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda nitelikli iş gücü yetiştirmeye yönelik kamu, üniversite ve özel sektör işbirliği programları hayata geçirilecek.

Başta meslek yüksekokulları olmak üzere yükseköğretim kontenjanları, kamu ve özel sektörün orta vadede ihtiyaç duyduğu iş gücü ile uyumlu hale getirilecek.

Üniversitelerin yönetişimi geliştirilecek. Bu kapsamda, danışma mekanizmaları oluşturularak üniversite, özel sektör, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşu işbirliği güçlendirilecek.

Mesleki ve teknik eğitim dışındaki öğrencilerin, ortaöğretim boyunca meslek sahibi olarak mezun olabilmesi için mesleki eğitim almalarına yönelik düzenlemeler yapılacak.

Uluslararası iş gücünün tamamlayıcı etkisi çerçevesinde, gerekli niteliklerde kayıtlı iş gücü istihdamını desteklemek üzere, sektörler bazında ilgili paydaşlarla çalışmalar yürütülecek.

Bireylerin istihdamda kalmalarının temin edilmesi ve sahip oldukları becerilerin günümüz ihtiyaçlarına uyarlanması için aktif yaşlanma yaklaşımını içerecek şekilde hayat boyu öğrenmeye katılım artırılacak. Hayat boyu öğrenmenin ekonomiye katkısının artırılmasına yönelik müfredat analizi ve mevzuat güncellemesi yapılacak.

Sektörel kümelenmeler dikkate alınarak Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında üniversite işbirliğiyle meslek liselerinin ilgili alan ve dallarda gelişmesi sağlanacak.

Nitelikli insan kaynağı ihtiyacı olan stratejik ve teknoloji alanlar belirlenerek bu alanlarda yurt dışına lisansüstü eğitim almak üzere öğrenci gönderilecek.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İşçi
En Çok Okunan Haberler
Narin Güran nasıl öldü? Narin'i kim öldürdü?

Narin Güran nasıl öldü? Narin'i kim öldürdü?

İzleyenlerin midesini bulandırdı! Menzil şeyhinin terini sildiği mendili öpüp başına koydu

İzleyenlerin midesini bulandırdı! Menzil şeyhinin terini sildiği mendili öpüp başına koydu

Yeniden zamlandı! Tanesi bile 4 lira oldu

Yeniden zamlandı! Tanesi bile 4 lira oldu

Tamamlayıcı Emeklilik için ayrıntılar belli oldu

Tamamlayıcı Emeklilik için ayrıntılar belli oldu

Yüksek kredi faiziyle bile daha ucuza gelir! Dümdüz ev, kirası 50 bin TL: 'Zalimlik' diye isyan ettirdi

Yüksek kredi faiziyle bile daha ucuza gelir! Dümdüz ev, kirası 50 bin TL: 'Zalimlik' diye isyan ettirdi

Faizler yüksek diye ev almaktan vazgeçenler bu detayı bilmiyordu!

Faizler yüksek diye ev almaktan vazgeçenler bu detayı bilmiyordu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirimler devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirimler devam ediyor

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.