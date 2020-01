BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017527 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,053982 -0,95 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,069181 -0,91 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,148018 -0,91 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,130727 -0,91 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,113031 -0,90 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,071449 -0,45 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,023207 -0,41 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016610 -0,36 Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF 0,018543 -0,35 AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,069384 -0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015583 -0,26 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,022322 -0,24 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,026617 -0,11 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,028353 -0,09 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011627 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010586 -0,21 NN Hay. Em. Altın EYF 0,019305 -0,21 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,031276 -0,20 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,032070 -0,20 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034459 -0,20(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)